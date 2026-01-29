Aguas de Burgos invierte 38 millones de euros entre 2024 y 2025

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Treinta y ocho millones de euros. Esa es la cuantía económica que la Sociedad Municipal de Aguas de Burgos ha invertido entre los años 2024 y 2025. Del total, 17,5 millones corresponden a proyectos ya ejecutados, mientras que 10,5 millones son de proyectos en ejecución y otros 10 corresponden al desarrollo del primer PERTE del agua ‘Digitagubur’.

Los 27,5 millones de euros correspondientes a los proyectos ejecutados y en ejecución se encuentran enmarcado en el Plan de Inversión Quinquenal 2024-2028 y «suponen el 50% total de las inversiones previstas, un porcentaje que se ha logrado en los dos primeros años de este plan». Así lo aseguró el presidente de la sociedad, Juan Manuel Manso, quien aseguró que «al inicio del actual mandato, el desarrollo de este plan se encontraba en un 0% por lo que la gradiente de inversión en el plan es espectacular en solo dos años».

De forma paralela a este plan, se desarrollan los dos PERTE del agua financiados con Fondos Europeos. «Burgos se ha consolidado como la ciudad con mejores datos de ejecución de los PERTE del agua en toda España», aseveró Manso.

El primer proyecto, ‘Digitaguabur’, cuenta con una inversión de 11,7 millones de euros y ya se ha ejecutado al 91%. «El margen restante cuenta con una prórroga hasta el 1 de junio de 2026 para asegurar su total finalización», señaló. Por su parte, el segundo PERTE, ‘+Webu’, «ya tiene el 100% de su presupuesto adjudicado y presenta un avance del 19,1% a finales de enero, con un millón de euros ya invertido de los cinco previstos».

Este volumen de actividad técnica ha ido «acompañado de un esfuerzo administrativo sin precedentes». Durante este bienio «se han tramitado 114 expedientes de contratación, lo que representa el mayor nivel de inversión propia en la historia de Aguas de Burgos», aseveró el responsable de la sociedad.

Un modelo del que Manso garantizó su continuidad más allá del presente plan. Así, anunció que, «antes de que finalice el actual mandato, quedará redactado un nuevo plan quinquenal centrado específicamente en el mantenimiento de la red de agua y su calidad y las infraestructuras hídricas».