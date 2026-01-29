Cultura agiliza el pago de dos facturas atrasadas a la Escuela de Música de Burgos

Un momento de la concentración de las familias usuarias de la Escuela Municipal de Música en El Espolón de Burgos.TOMÁS ALONSO

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Burgos abonará a la Escuela de Municipal de Música las facturas correspondientes a octubre y noviembre de 2025. Así lo anunció la portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, quien aseveró que «se agilizará su tramitación para permitir su pago cuanto antes».

La cuantía de ambas facturas, que asciende a algo más de diez mil euros, corresponde a reconocimientos extrajudiciales de crédito, ya que el contrato finalizó el pasado septiembre, aunque «el servicio ha seguido prestándose con normalidad».

El objetivo de la aprobación es «abonar lo antes posible las facturas a la empresa que desarrolla el servicio», empresa que a adelantado dinero en los últimos meses a falta del cobro de las facturas en tiempo.

En cuanto al nuevo contrato, Ballesteros afirmó que trabaja ya con Contratación para proceder a una nueva licitación, después se quedara desierta.