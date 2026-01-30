Carolina Blasco y Silvia Clemente sellan una alianza electoral en Burgos para ser la tercera vía frente al bipartidismo

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Los partidos Decide Burgos y Nueve Castilla y León han formalizado este viernes el registro de una coalición electoral que busca articular una alternativa política de corte regionalista y moderada para los próximos comicios del 15 de marzo. El acuerdo, gestado en una reunión de trabajo mantenida esta mañana en Burgos, une las trayectorias de Silvia Clemente y Carolina Blasco, dos políticas que compartieron siglas en el Partido Popular y que ahora, desde la independencia, buscan revertir la dinámica de decisiones que "viajan de Madrid a Valladolid sin detenerse a entender lo que ocurre aquí".

La alianza se presenta en público como una suma de capacidades técnicas y compromiso territorial, según explican en un comunicado, frente a lo que consideran una dinámica política que ignora las particularidades de las provincias castellanas y leonesas. En este sentido, la nueva coalición electoral en el espacio del centro derecha pone el foco en la necesidad de ofrecer soluciones urgentes a problemas estructurales como el avance de la despoblación, la falta de recursos en el sistema sanitario y la inestabilidad en la inversión educativa, pilares que consideran fundamentales para la supervivencia de la comunidad.

Para Carolina Blasco, la clave reside en que Burgos y el resto de provincias logren un protagonismo real, en la convicción, asegura, de que "necesitamos una representación que sea respetada y escuchada, que no dependa de decisiones que viajan de Madrid a Valladolid sin detenerse a entender lo que ocurre aquí".

Este movimiento estratégico también plantea entre sus planteamientos electorales impulsar el desarrollo industrial de Burgos como motor de empleo regional, defendiendo una gestión firme y libre de tutelas externas. Por su parte, Silvia Clemente ha incidido en la importancia de construir este proyecto "de abajo arriba", apostando por una estructura que "escucha, atiende y dignifica a todos" para garantizar que cada realidad local sea competitiva y visible en el conjunto de la autonomía. Ambas coinciden en el planteamiento de que Castilla y León requiere de una fuerza política que priorice el sentido común y las demandas ciudadanas por encima de las estrategias partidistas convencionales.

La nueva formación, que dará a conocer próximamente sus listas electorales, se reivindica como una opción que "resuelve, gestiona, cuida y atiende" a un electorado que busca una política de cercanía tras una legislatura marcada por la inestabilidad. El objetivo final de la coalición es consolidar un bloque sólido que contribuya a una Castilla y León equilibrada, donde el peso político de cada provincia se traduzca en una capacidad de influencia real en los centros de decisión.

Una vocación autonómica: Silvia Clemente

Silvia Clemente Municio encarna la figura de la gestora institucional que, durante casi dos décadas, transitó por los despachos más influyentes de la Junta de Castilla y León bajo el paraguas del Partido Popular. Licenciada en Derecho y funcionaria de carrera, su ascenso fue meteórico desde que en 2001 Juan Vicente Herrera la reclamara para la Consejería de Medio Ambiente, un cargo que fue solo el preludio de una extensa trayectoria que la llevó a capitanear carteras tan estratégicas como Cultura y Turismo o Agricultura y Ganadería. Fue en esta última donde Clemente cimentó su perfil más mediático y ejecutivo, enfrentándose a crisis territoriales como la plaga de topillos y lanzando con éxito la marca de calidad «Tierra de Sabor», un sello que vinculó de forma indeleble su imagen a la potencia agroalimentaria de la comunidad.

Su idilio con las siglas populares se quebró de forma estrepitosa en 2019, cuando dimitió como presidenta de las Cortes regionales denunciando una supuesta parálisis en el partido y un alejamiento de las necesidades reales de los ciudadanos. Aquel portazo precedió a un polémico desembarco en Ciudadanos, donde una victoria en primarias empañada por el recuento de votos terminó por desgastar su capital político en la formación naranja. Tras un periodo de relativo silencio, Clemente ha regresado a la arena pública con la creación de Nueve Castilla y León, una formación que nace con el propósito declarado de gestionar el territorio sin tutelas externas y de frenar el declive demográfico mediante una voz netamente autonómica.

La determinación en la política local: Carolina Blasco

En el ecosistema político de Burgos, Carolina Blasco Delgado representa la solvencia en la gestión municipal unida a una firmeza de convicciones que terminó por chocar frontalmente con la estructura jerárquica de su antiguo partido. Catedrática de Derecho Financiero y Tributario por la Universidad de Burgos, su paso por el ayuntamiento burgalés dejó una huella de gestión rigurosa y una estela de duros enfrentamientos dialécticos con los partidos de la oposición desde la bandada del PP. Durante años fue una de las piezas fundamentales del Grupo Popular, en el que desempeñó funciones de portavoz y asumió un liderazgo que a sus ojos la validaba como la sucesora natural de Javier Lacalle para encabezar la candidatura a la alcaldía.

Sin embargo, el giro de guion impuesto desde la dirección nacional y autonómica del PP, que optó por desplazarla en la configuración de las listas municipales en favor de la actual alcaldesa, Cristina Ayala, provocó una ruptura irreparable. Lejos de retirarse a la vida académica, Blasco transformó su malestar en acción política mediante la fundación de Decide Burgos, una plataforma de vocación municipalista desde la que ha mantenido un discurso crítico con lo que consideraba una sumisión de los intereses de la capital burgalesa a las estrategias electorales de los grandes partidos nacionales.