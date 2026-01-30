El programa Emprendedores evoluciona con «más acompañamiento y recursos» a Nexo Emprende

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Un paso hacia adelante. La Fundación Caja de Burgos ha querido reforzar su programa Emprendedores con «más acompañamiento, más estructura y más recursos». El resultado ha sido una evolución de este proyecto de apoyo al emprendimiento que nacía en 2013 y que ahora se transforma en Nexo Emprende.

Así lo explicó el responsable del área de Dinamismo Empresarial de la Fundación Caja de Burgos, Javier Cuasante, quien aseguró que el objetivo de Nexo Emprende sigue siendo «fortalecer el tejido económico de la provincia».

Y lo hará en un escenario que «si bien es favorable con una renta media de 16.000 euros, superior a las medias regional y nacional, y una de las tasas de desempleo más bajas del país», busca «combatir la autocomplacencia y elevar la tasa emprendedora local, que actualmente se sitúa en un 6,5%, ligeramente por debajo del 7,5% nacional», aseveró.

El balance de los trece años de recorrido del programa Emprendedores es «altamente positivo» y es que desde su puesta en marcha en 2013, la entidad «ha recibido 745 solicitudes, de las cuales se han mentorizado 298 y finalmente se ha logrado la creación de 153 empresas, acompañadas de una inversión directa en proyectos que ya supera los 635.000 euros».

Pero el dato más relevante, tal y como señala Cuasante, es el índice de supervivencia. «Mientras que en el resto de España solo el 49% de las nuevas empresas sobrevive al tiempo, en Burgos el 68% de los proyectos apoyados por el programa Emprendedores se mantienen activos, generando empleo directo para más de 420 personas en la provincia».

Ahora el objetivo de la formación es ir un paso más allá en el apoyo al emprendimiento burgalés. Nexo Emprende abre desde hoy su convocatoria para «ofrecer un espacio de aprendizaje colectivo en lugar de un programa de formación convencional», tal y como explicó Álex Navarro, director del nuevo programa.

«Con esta nueva etapa vamos a cuadruplicar el acompañamiento personalizado para los emprendedores, enfocándonos especialmente en la figura del emprendedor individual», señaló al tiempo que avanzó que, a lo largo del año se desarrollarán dos ediciones del programa.

«Se seleccionarán de seis a ocho proyectos en cada edición, que durante seis meses recibirán 130 horas de mentoría gratuita por parte de una quincena de expertos en áreas clave como finanzas, legal, comunicación y ventas, entre otras». La fundación asumirá de forma íntegra el coste del programa con una inversión directa por edición de 77.000 euros, lo que «equivale a más de 9.600 euros por proyecto seleccionado».

El programa «está dirigido tanto a quienes cuentan con una idea de negocio que quieren validar como a emprendedores que ya han iniciado su proyecto y necesitan estructura, foco y acompañamiento para consolidarlo, manteniendo el espíritu de Emprendedores, pero reforzando su impacto», apuntó Navarro, quien avanzó que «buscamos compromiso total por parte de los emprendedores durante esos meses».

Medio año de trabajo intensivo en los que «se potenciará el rol del mentor principal», encargado de «realizar entrenamientos grupales semanales». Para la selección de proyectos, la fundación valorará, por encima de la idea o el sector, «el compromiso del equipo y su capacidad para llegar al mercado de forma sólida y rápida», añadió Cuasante.

La metodología de acompañamiento se estructurará en tres puntos. «Por un lado, habrá mentorías personalizadas, por otra parte, un entrenamiento práctico semanal y colectivo con retos y espacios de feedback para fomentar el aprendizaje compartido y el avance continuo y, en tercer lugar, workshops con referentes, visitas a empresa y conexión con otros agentes del ecosistema emprendedor para aumentar redes y conocimiento», avanzó el responsable del programa.

El punto final al programa lo pondrá un ‘Demo Day’. «Se trata de una jornada en la que los proyectos presentan sus avances antes entidades, inversores y potenciales clientes», tal y como explicó Navarro. Todo el programa se desarrollará en el edificio Nexo, un espacio en el que los emprendedores contarán con la primera planta para desarrollar su proyecto durante el tiempo que dura el programa.

Tras esta primera etapa de seis meses, comenzará la fase de lanzamiento. «En esta etapa se mantendrá el apoyo para el desarrollo de prototipos y productos mínimos viables y los proyectos podrán seguir optando a una financiación de hasta 30.000 euros en formato participativo», recordó Navarro.

Finalmente, Cuasante destacó la importancia de la colaboración con otros agentes sociales como la Universidad de Burgos (UBU), la Cámara de Comercio o FAE. Según el responsable, «la suma de recursos coordinados es la única vía para que el dinamismo empresarial burgalés siga avanzando con garantías y para convertir a Burgos en un referente de innovación y estabilidad empresarial».

Las inscripciones de proyectos se pueden realizar ya a través de www.cajadeburgos.com/nexoemprende y se cerrarán el 20 de febrero. El programa arranca el 24 de febrero.