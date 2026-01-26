Del aula a la empresa. Planea Emprendedores arranca una nueva edición con más de 1.700 alumnos participantes

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Fundación Caja de Burgos ha presentado una nueva edición de su programa ‘Planea Emprendedores’ un proyecto educativo con «gran solera» que, desde su nacimiento en el año 2012, ha formado a más de 26.000 escolares de la provincia en el emprendimiento. Así lo afirmó el director de la fundación, Rafael Barbero, en el acto de presentación de la nueva edición que tuvo lugar en la delegación de la Junta de Castilla y León y contó con la participación de 191 alumnos de Educación Primaria de cinco centros de la provincia.

Barbero recordó que «esta iniciativa, impulsada en estrecha colaboración con la Administración autonómica, busca fomentar el espíritu empresarial y dotar a los alumnos de las habilidades necesarias para convertirse en los futuros empresarios de Burgos».

En esta convocatoria de 2026, el programa alcanza una participación de 1.729 alumnos procedentes de 51 centros educativos, repartidos en 26 localidades burgalesas. El proyecto se articula en torno a 130 cooperativas escolares, a través de las cuales, «los estudiantes aprenden el proceso de emprendimiento desde cero».

Como cada año, se mantienen dos líneas principales de trabajo. «Por un lado, la creación de cooperativas para alumnos de quinto y sexto de Educación Primaria, ESO, Bachillerato y ciclos formativos y el desarrollo de un plan de empresa para alumnos cuarto de la ESO, Bachillerato y ciclos formativos», tal y como señaló el delegado de la Junta en Burgos, Roberto Saiz.

Novedades

Como principal novedad para este año, Barbero destacado el impulso del programa en Miranda de Ebro y su entorno. «Por primera vez, esta localidad contará con su propia feria de venta de productos, completando así el circuito de mercados que ya se celebran tradicionalmente en Burgos capital y en Aranda de Duero».

Precisamente en la capital de la Ribera del Duero tendrá lugar el 6 de febrero un acto similar al desarrollado en la capital burgalesa, con alumnos participantes de la comarca. El acto tendrá lugar en el Centro Cultural de Fundación Caja de Burgos de Aranda de Duero y participarán 95 alumnos de cuatro centros educativos de la zona.

La tecnología «también sigue jugando un papel fundamental en esta edición». El programa sigue apostando por la innovación mediante el reparto de 10 impresoras 3D entre los centros participantes. El objetivo es que «las cooperativas utilicen tecnología de primera generación, similar a la que emplean las empresas punteras hoy en día, para fabricar los productos de sus cooperativas». Además, la formación se refuerza con «charlas sobre materias de máxima actualidad como la economía circular, el marketing digital y las estrategias de inversión de capital».

Durante el acto de presentación, Barbero subrayó que Planea Emprendedores no es solo un programa didáctico, sino «una inversión en el tejido económico de la región». «Al trabajar facetas como el crecimiento empresarial desde las aulas, se siembra una semilla indispensable para que surjan los empresarios del mañana», añadió.