Las mujeres firman siete de cada diez contratos de jornada parcial

Ellas suelen estar más vinculadas a una jornada parcial y con disponibilidad inferior a la de los hombres por los roles de género.

El mercado laboral sigue muy activo en la provincia de Burgos, que cerró 2025 con la firma de 1.474 contratos laborales más que en 2024. La reforma laboral que reducía la variedad de contratos, aunque aún hay 16 modalidades, y protegía la contratación indefinida, no ha estancado el mercado laboral. Lo que no varía es el tipo de contrato relegado a la mujer: es protagonista indiscutible de las jornadas parciales y la temporalidad que está lejos de desaparecer. De hecho, siete de cada diez jornadas que firman es parcial y protagonizan la mitad de los contratos temporales.

Durante el pasado año se registraron 105.410 nuevas relaciones laborales entre trabajadores y empleadores. La cifra supone una variación interanual del 1,4% donde la contratación indefinida vuelve a ser la que más crece pero no la más numerosa. Se celebraron 35.230 contratos indefinidos, de los que 3.016 fueron conversiones de otro tipo de relación laboral.

Con todo el número de contratos temporales dobla esa cifra, son 70.180 los que se firmaron el año pasado y la cifra sube un 1,6% respecto a hace un año. El más numeroso es el trabajo temporal por circunstancias de la producción y el de sustitución.

La radiografía de la contratación laboral deja claro por qué se mantiene la fuerte brecha salarial de género. Las mujeres son mayoría en los trabajos más precarios y en las jornadas parciales. De esta manera, los datos del Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE, reflejan que, aunque en contratación temporal hay prácticamente una igualdad con 34.832 contratos firmados por mujeres, un 50%, en la contratación indefinida, ellas suscriben el 44% de los fijos registrados en 2025.

Aunque la gran diferencia del salario la marca el tipo de jornada. Ellas protagonizan siete de cada diez empleos de jornada parcial firmados el año pasado. En total, ellas suscribieron 20.987 empleos con jornada discontinua. Son 1,8% menos que hace un año, pero supone el 68% del total de 30.682 firmados el año pasado. Y es que la parcialidad en ellos cae un poco más respecto a 2024. Los hombres firmaron 9.605 jornadas parciales, lo que supone un descenso interanual de 3,4%.

Y en las jornadas completas ellos son más, el 58.9% de los 61.536 contratos del 100% del horario que se firmaron en 2025 estaba protagonizado por hombres. Ellos suscribieron 36.192 horarios íntegros de trabajo, un 6,5% más que hace un año. Es decir, 3.805 jornadas completas más que en 2024. En las mujeres, las cifras de contratación del 100% del horario también sube, pero menos. Ellas suscribieron 25.344 contratos con jornada completa, lo que suponen 1.104 más que hace un año, es decir, un 4,5% más.

Con la reforma laboral de hace unos años se impulsó una tipología de contrato que antes pasaba desapercibida. El fijo discontinuo. Este tipo de modalidad permite mantener un empleo, pero que se active cuando la empresa registra picos de actividad. Parece un contrato temporal, con la garantía que, agotado el pico de actividad, se volverá cuando vuelva a producirse. Es muy común en el ámbito turístico o agrícola donde las temporadas están muy marcadas.

Durante el año pasado se suscribieron 10.176 contratos fijos discontinuos, lo que supone un mantenimiento respecto a cifras del año pasado en el que se firmaron 10.144. El mayor número de estos acuerdos laborales lo cerraron hombres con 6.094 fijos discontinuos suscritos frente a los 5.808 del ejercicio anterior. Sube la contratación un 5%. Las mujeres son menos, pero también pierden un 5,8% de peso en esta modalidad de relación laboral. Ellas suscribieron 4.082 fijos discontinuos, 254 menos que los que se firmaron un año antes.