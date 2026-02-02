La siniestralidad laboral cae un 5%, pero los accidentes son más graves

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La siniestralidad laboral cae en cuanto a las bajas generadas por accidentes leves pero se disparan los siniestros de gravedad, especialmente los mortales. Las cifras de los accidentes de trabajo en Burgos que generan baja, hasta el mes de noviembre, son claras sobre la tendencia a una menor incidencia en los asuntos leves pero un incremento «preocupante», para los sindicatos, entre los más graves.

De esta manera, se han registrado un total de 5.122 accidentes en el trabajo que han generado una baja laboral hasta noviembre de 2025. Esto supone un descenso del 5,2% de la siniestralidad en general. De ellos 5.074 han sido leves, 5,4% menos que en el mismo periodo de 2024. Preocupan los 30 de carácter grave, un 17% más en un año, pero sobretodo los mortales.

14 burgaleses han perdido la vida en el trabajo hasta el mes de noviembre. El dato supone un incremento interanual del 27% y es el dato más alto de los últimos cinco años y la peor cifra de Castilla y León. El año pasado se notificaron 11 fallecimientos por accidente laboral. En 2023 y 2022 fueron nueve que pasaron a ocho en 2021. En 2020, año de pandemia por covid, se registraron once.

La gravedad también está en niveles máximos, a falta de contabilizar cifras de diciembre. Este año se han alcanzado los 34 siniestros en el puesto de trabajo lo que suponen cinco más que el año pasado y la cifra más alta desde 2022 en el último lustro. Para el secretario de Acción Sindical y Salud Laboral de CCOO en Castilla y León, Fernando Fraile, este incremento de la gravedad hace necesaria «una revisión de la aplicación práctica de la seguridad en el trabajo, no se cumple la Ley de Prevención de Riesgos Laborales cuando cada vez son más quienes pierden la vida por ir a ganársela». Sostiene que hay que cambiar la mentalidad sobre la prevención en el trabajo. «Hay que prevenir de una manera real, eliminar o minimizar riesgos, la prevención no son papeles para evitar sanciones, son medidas para que la gente no enferme o sufra un accidente», sostiene Fraile.

Nueve de cada diez siniestros se producen en el desempeño de la jornada laboral. En total 4.662 hasta el mes de noviembre, un 6% menos que hace un año. Nueve de cada diez son leves, pero suben los graves, 30, y los mortales, nueve.

Los siniestros in itinere son muchos menos. En total, se han registrado 460 siniestros de camino al puesto de trabajo que han generado baja laboral. De ellos 455 han sido leves, cuatro graves y uno mortal.

El 95% de las bajas generadas por un accidente en el trabajo está protagonizado por asalariados. En total se han registrado 4.845 siniestros en la empresa para la que trabajan. Son un 5% menos que hace un año. El 99% de estos accidentes son leves. En total 4.808. Los graves son los que mas suben respecto al año anterior. En 2025, hasta noviembre, se han registrado 24 de gravedad frente a los 19 del año anterior. Los mortales también se han disparado, 13 frente a los ocho de 2024.

Baja la accidentalidad en el puesto de trabajo, pero sube en el trayecto de casa al puesto de trabajo o en el camino de vuelta. Los siniestros in itinere de asalariados suben casi un 6% al pasar de 426 hasta noviembre de hace dos años hasta los 451 del mismo periodo del año pasado. La gran mayoría son leves, 447, con tres graves y uno mortal durante el año 2025.

Autónomos protagonizan el 5% de las bajas

Sorprende que solamente cinco de cada cien bajas registradas por siniestralidad laboral se corresponda con trabajadores por cuenta propia. Los autónomos han registrado un total de 277 bajas por lesionarse durante el ejercicio de su labor profesional. 266 de ellos han tenido un carácter leve mientras que diez han sido graves y uno ha sido mortal. La accidentalidad con baja cae en el colectivo de trabajadores por cuenta propia en un 13% respecto a los 319 de 2024.

El mayor número de siniestros, tanto entre autónomos como entre asalariados, es durante la jornada. 268 de los 277 siniestros que han apartado a un trabajador por cuenta propia de su negocio ha sido de carácter leve. Diez han sido graves, nueve de ellos se han producido durante el desempeño de su labor profesional. Mortal fue uno y, también, durante la jornada.

En cuanto a la siniestralidad de camino al trabajo de los autónomos esta en mínimos. A penas nueve se han registrado hasta noviembre frente a los 18 del año pasado. De ellos ocho son leves, uno grave y no ha habido ninguno mortal.