El dinosaurio más pequeño del mundo es burgalés y pone patas arriba la evolución

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

No era carnívoro ni grande. Más bien un pequeño que hace 125 millones de años se movía en grupo por la Sierra de la Demanda. Ese mismo terreno que dominó la tribu celtíbera de los Pelendones en cuyo recuerdo el Colectivo Arqueológico y Paleontológico de Salas de los Infantes ha dedicado la tercera especie de dinosaurios descrita en esta tierra que se niega a que el olvido institucional tape años de riguroso trabajo científico.

Foskeia pelendonum es “el ornitópodo más pequeño conocido” cuya definición como holotipo, que describe una nueva especie, publica hoy Papers in Paleontology. Es pequeño, pero clave en el debate sobre la evolución de los dinosaurios. “Cuando lo encontramos sabíamos que estos huesos eran excepcionales por su morfología, tamaño diminuto y su estado de conservación, pero nadie imaginó que revolucionaría las ideas vigentes sobre la evolución de dinosaurios”, señala el director del Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes, Fidel Torcida.

El estudio de 800 restos fosilizados y muy fragmentados, pero en buen estado de conservación, que completan 350 huesos de una pequeña manada de seis individuos de diferentes edades, abre el debate científico sobre la división de estos gigantes a partir del más pequeño. El análisis de esta colección por parte de un equipo multidisciplinar e internacional ha permitido manejar el conjunto de datos de los dinosaurios ornitisquios más amplios hasta la fecha y recuperar el clado Phytodinosauria. Es decir, cambia la forma en la que, hasta ahora, se dividían estas especies que habitaron la tierra hace millones de años.

Hasta ahora se planteaba una división entre saurisquios (cadera de lagarto) y ornitisquios (cadera de ave). Es la división establecida por Harry Seeley en 1988 que fue revisada en los 90 por Robert Bakker. “En nuestros resultados, los dinosaurios herbívoros (ornitisquios y saurópodos) torman un grupo natural llamado Phytodinosaurioa, más emparentados entre sí que con los terópodos (carnívoros) en la base de Dinosauria desafiando la división tradicional que nos lleva a reconsiderar seriamente la propuesta de Bakker”, señala el primer firmante del artículo que presenta en la sociedad científica a Foskeia, Paul Emile Deudonné.

Pero el pequeño dinosaurio burgalés sorprende también por ser el más antiguo entre los de su tribu. Esta especie caminó por la zona de Villanueva de Carazo, donde la erosión permitió aflorar los primeros restos en el año 1998, pertenece al grupo de los Rhabdodontia. Los ejemplares más conocidos de esta especie son Zalmoxes, hallado en Rumanía, y Muttaburrasaurus en Australia. “Las especies que se conocían son de finales del Cretácico, hace 80 millones de años, pero no se sabía de donde venían estos pequeños dinosaurios, aquí está el nuestro, Foskeia, de hace 120 millones de años y entre ambos hay una parte intermedia que queda por contar”, destaca Torcida.

Se trata de un pequeño dinosaurio que no superaría los 30 centímetros de altura, con una longitud corporal de entre 50 y 60 centímetros y un cráneo “muy evolucionado y con innovaciones anatómicas inesperadas” de 5,5 centímetros de largo. Una especie que se ha descrito con el análisis de minúsculos huesos. Hasta unir 350 partes del esqueleto. Determinan, por un lado, que su pequeño tamaño no está asociado a su adaptación a la vida en islas con pocos recursos alimentarios, parece que “se habrían hecho progresivamente más grandes porque la presión de los depredadores sobre las presas sería menor hacia finales del Cretácico”.

Otra singularidad es que, al contar con ejemplares de diferentes edades, se observa un inicio de bipedismo que, surge con la edad. Nacen cuadrípedos y evolucionan a bípedos en la madurez. Para ello han contado con cinco pequeños fémures de diferentes individuos de diferentes edades que permiten inferir este patrón de crecimiento.

El cráneo, con el que Deudonné empezó a trabajar en 2013, es completamente diferente a otros. Muy ancho en la zona posterior, una mandíbula muy desarrollada con potente musculatura masticadora, dientes delanteros muy reducidos por su poco uso, y dientes posteriores más grandes. “puede que este animal haya compensado su reducción de tamaño y pérdida de masa muscular con una nueva forma de masticar los vegetales de cierta dureza”. Este animal no tiene una ranfoteca, bolsa córnea en el extremo anterior del cráneo que hoy las aves tienen en su pico”.

Equipo internacional

Paul-Émile Dieudonné (Instituto de Investigación en Paleontología y Geología de la Universidad Nacional de Río Negro (Argentina), llegó al Museo de Salas de los Infantes en 2013 tras la pista del pequeño Foskeia del yacimiento de Vegatete para realizar su tesis. Él ha dirigido el estudio que define una nueva especie en la Sierra de la Demanda. Ha coordinado un equipo internacional de investigadores del Museo de Salas, de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), la Universidad Federal de Río de Janeiro (Brasil), la Universidad de La Laguna (Tenerife), el Instituto Real Belga de Ciencias Naturales (Bélgica) y la Universidad Libre de Bruselas (Bélgica).

“Lo habitual en la ciencia es trabajar en colaboración con especialistas de diferentes disciplinas que permite generar más aportaciones y crea un grupo que podía ratificar lo que se proponía especialmente en la filogenia de esta especie” determina Torcida. Señala que el potencial científico de los dinosaurios de la Sierra de la Demanda está fuera de toda duda. “Foskeia es un pequeño bichito, pero un auténtico tesoro, un foco de atención de investigadores internacionales como fue en su momento Demandasaurus y Europatitan, son un patrimonio único”, reivindica.

Se amplía el Jurassic Park burgalés

La sierra de la Demanda es un territorio donde restos como los de Foskeia aparecen casi sin buscarlos. El Jurassic Park burgalés ha permitido, gracias al trabajo constante y tozudo de un grupo de investigadores y voluntarios y sin apenas financiación pública, describir tres especies de dinosaurios únicas en el mundo y otras dos especies más que pasearon por estas tierras hace millones de años.

Foskeia es el último, y el más pequeño, pero también esta Demandasaurus de Castrillo de la Reina que fue el primer saurópodo diplodocoide del Cretácico descrito en la península ibérica descubierto en 2002 y descrito como especie en 2011. También está el más grande. En 2004, en el yacimiento del Oterillo, se encontraron los primeros restos del dinosaurio gigante Europatitan eastwoodi que podía alcanzar 16 metros de altura, una longitud de 27 metros y un peso de 35 toneladas. Paseo por estas tierras al mismo tiempo que el pequeño de 30 centímetros que se recuperó en el yacimiento de Vegagete.

Junto a ellos un lagarto único, el Arcanosaurus ibericus, la tortuga más antigua, Laraechulus Morla e icnitas singulares como la huellas de las Sereas marcadas por Iniestapodus burguensis o las huellas en relieve del temible Atila. Una singularidad y un patrimonio que, pese a ser refrendado en papers científicos desde hace más de una década no termina de traducirse en un apoyo institucional constante para su investigación y difusión.

El Museo de Salas de los Infantes se queda pequeño para la gran cantidad de restos y especies que se han recuperado del terreno. Tampoco se puede extraer todo su potencial, la falta de financiación paraliza excavaciones de envergadura como la de Torrelara que se ha tenido que paralizar por falta de fondos a pesar de contener un registro excepcional. ¿Logrará el minúsculo Foskeia cambiar la dinámica?