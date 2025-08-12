Salas pide «unir todas las fuerzas» para lanzar el proyecto de dinosaurios

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La comarca de la Sierra de la Demanda fue territorio de gigantes hace mas de 145 millones de años. Desde hace más de dos décadas el Colectivo Arqueológico y Paleontológico de Salas de los Infantes (CAS) ha descubierto cuatro holotipos únicos de dinosaurios, conserva miles de fósiles en un almacén que ha costado diez años poner en marcha porque sólo encuentran el apoyo de ayuntamientos de las localidades y la Diputación Provincial de Burgos.

La alcaldesa de Salas de los Infantes, Ada Marcos, ha vuelto a reivindicar el apoyo de otras administraciones con una mirada directa a la Junta de Castilla y León. «El proyecto de Dinosaurios es una cuestión que necesita aunar todas las fuerzas porque tiene muchísima proyección». Expuso como ejemplo otras localidades del entorno rural de Asturias, La Rioja o Aragón que han impulsado sus recursos en torno a su riqueza paleontológica. «Otras comunidades autónomas con mucho menos fondos real de fósiles tienen iniciativas reales que generan muchísima riqueza en su entorno y demuestran el potencial».

Marcos remarca que no aprovechar el potencial de Burgos en torno a los dinosaurios y Atapuerca es un error. «Creemos que el eje de dinosaurios y evolución humana de Atapuerca consolidaría a Burgos de una manera muy potente, no es una cuestión de diversificar o restar, sino de sumar en el ámbito científico y dar todo el potencial que la provincia tiene», apuntó. Por ello volvió a reivindicar el proyecto de Museo Regional de Dinosaurios en Salas que sigue en el limbo desde hace 20 años. «Reividicamos a la Junta de Castilla y León que sea sesnsible a esta demanda que es imprescindible y creemos que es el revulsivo para toda la comarca».

Apunta la alcaldesa de Salas que «el proyecto de dinosaurios es el más potente para el territorio a nivel científico, divulgativo y turísticos, está cada día más consolidado, tiene un tirón muy fuerte a nivel de divulgación y turístico». Como ejemplo expuso que en la localidad de Salas de los Infantes más de 275.000 personas han visitado el pequeño Museo de Dinosaurios de titularidad municipal «con la reversión que eso supone para la comarca a nivel económico y turístico» y que «nos da una proyección internacional».

Los gigantes de la Demanda acumular cientos de restos, muchos únicos. En este rincón de la provincia de Burgos se han descrito siete especies únicas: Demandasaurus darwini, Europatitan eastwoodi, la tortuga Larachelus morla, el lagarto Arcanosaurus ibéricus, uno de las especies más pequeñas, Vegagete, o huellas de dinosaurios únicas como las 12 en 3d de Atila o el rastro de Iniestopudus burgalensis.

En estos hallazgos el apoyo de los municipios y la Diputación Provincial de Burgos ha sido clave. El vicepresidente de la Diputación Provincial, Ramiro Ibáñez, echó cuentas sobre el apoyo de la institucion provincial para desenterrar este pasado del burgos de hace más de 145 millones de años. «El tema de los dinosaurios es muy atractivo, nos da conocimiento sobre lo que ha sido nuestra tierra durante muchísimos años». La Diputación ha concedido, a través de las subvenciones a ayuntamientos para prospecciones arqueológicas 51.000 euros en los últimos tres ejercicios. A través de la aportación a la Fundación Dinosaurios de Castilla y León, de la que es socio desde 2008, se han concedido ayudas por valor de 200.000 euros. Y al Colectivo Arqueológico CAS otros 9.000. «Animo al CAS a que continuéis con estos eventos culturales, con este conocimiento de los dinosaurios para lograr por fin que ese centro regional sea una realidad».