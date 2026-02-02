Las exmonjas de Belorado buscan otro convento ante su inminente desahucio

Llegada de las monjas de Belorado al Juzgado de Briviesca para la vista por su desahucio.SANTI OTERO

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

Agotadas todas las vías legales para frenar el desahucio del convento de Belorado, las exmonjas han optado por buscar alojamientos alternativos a través de una campaña, bautizada Queremosunconvento.com, con la que lanzan un “plan de expansión de monasterios” y que pretende conectar con la solidaridad de los españoles, según explica Francisco Canals, jefe de prensa de las monjas rebeldes.

Con esta iniciativa, las exclarisas buscan poder establecerse en "cualquier lugar de la España vaciada", en la que, según indican en el comunicado remitido a los medios, "abundan centenares de construcciones, fincas rústicas e incluso conventos abandonados, para continuar con su tradición de casi 700 años".

Para encontrar esa solidaridad, han activado un página web en la que ante el inminente desahucio, fijado el 10 de febrero en el caso de que no abandonen antes el convento, en la que piden ayuda "para no abandonar su vocación".

Tras haber sido "señaladas, maltratadas, acusadas y perseguidas simplemente por creer en su propio proyecto de vida", la amenaza del desahucio hace que busquen "una oportunidad para continuar con su larga tradición de religiosas entregadas a la fe".

El objetivo de la campaña es hacer "un llamamiento a la solidaridad de todos los españoles", una vez que sean las siete exmonjas desalojadas del convento de la Bretonera necesitan "un lugar donde vivir y seguir desarrollando su vocación religiosa", ya sea una casa ,un antiguo convento o "cualquier espacio que pueda transformarse en un nuevo hogar comunitario".

En el comunicado se recuerda que existen "cientos de construcciones abandonadas donde nadie vive", por lo que "pedimos la colaboración de particulares, instituciones o propietarios que puedan donar, ceder o vender a bajo coste un lugar donde estas mujeres puedan comenzar de nuevo". O lo que es lo mismo, "una salida digna a una situación injusta".

En el comunicado se recuerda que "conventos y monasterios que durante siglos fueron centros de vida, refugio y comunidad permanecen hoy cerrados, en ruinas o olvidados".

Hace unos días, la Audiencia Provincial de Burgos daba carpetazo a la última opción de las monjas rebeldes para paralizar el desahucio al rechazar el recurso interpuesto por los abogados de las exclarisas contra la sentencia dictada el pasado 31 de julio por el Tribunal de Instancia de Briviesca, que ordenaba el desalojo del monasterio.

En su fallo, la Audiencia reconoce que el Monasterio de Santa Clara de Belorado es una persona jurídica sujeta al Derecho canónico. Condición que, según señala, es respetada por el ordenamiento jurídico del Estado. La sentencia recuerda además que las personas jurídicas existen con independencia de las personas físicas que las integran y que la propiedad de los bienes corresponde a la persona jurídica, no a quienes habitan el monasterio.