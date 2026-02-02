La UBU y Cajaviva impulsarán un campeonato universitario de drones

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La Universidad de Burgos, UBU, ha encontrado un aliado para promover el desarrollo de la tecnología de drones en Cajaviva Caja Rural. El reto de su nuevo convenio es impulsar el desarrollo de estos pájaros de metal que tienen múltiples usos y que está por desarrollar. "Este convenio se enmarca en el pacto de desarrollo de innovación con la universidad y servirá para promocionar tanto al parte teórica del conocimiento sobre drones como la parte práctica con una actividad deportiva", señaló el director general de Cajaviva Caja Rural, Ramón Sobremonte.

El convenio, por el que la entidad financiera porta 30.000 euros, permitirá, entre otras cosas, poner en marcha una competición interna abierta a todos los estudiantes universitarios. "Estamos pensando en una competición de carreras de drones que implicará la construcción, el desarrollo y la regulación de estas máquinas para que los estudiantes puedan encontrar un nicho de empleo y de desarrollo de startup y spin-off vinculadas a esta tecnología", remarcó el rector de la Universidad de Burgos, José Miguel García.