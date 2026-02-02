Detenido en Burgos por robar 600 euros de una clínica de rehabilitación

Momento en el que el ladrón se lleva el dinero.POLICIA NACIONAL

Agentes de la Comisaría Provincial de Burgos han detenido la pasada semana al presunto autor de un robo con fuerza ocurrido el día 7 de enero en una clínica de rehabilitación ubicada en la zona centro de la ciudad.

Según la denuncia que el perjudicado presentó en la comisaría de la Policía Nacional, durante la mañana de ese día y cuando la clínica estaba abierta, un individuo accedió al interior y sustrajo del cajón dónde guardaban el dinero, 600 euros en efectivo.

Para ello, manipuló mediante la fuerza, la puerta de entrada del establecimiento –cerrada al momento de cometer los hechos- hasta conseguir su propósito. Una vez dentro, aprovechó unos instantes de ausencia del personal de admisión, para con ánimo de lucro, revolver por el lugar hasta dar con el dinero.

Los investigadores llevaron a cabo las oportunas indagaciones así como el visionado de la grabación de las cámaras de seguridad de la clínica, consiguiendo la identificación plena del individuo y su detención como presunto autor del citado delito contra la propiedad.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido, que cuenta con numerosas detenciones anteriores por delitos de idéntica naturaleza, pasó a disposición de la Autoridad Judicial.