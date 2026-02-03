San Pedro de la Fuente y Fuentecillas recogen 5.120 firmas para mejorar el servicio de autobús

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

"No es reivindicar por reivindicar, simplemente es por necesidad". Así resumía Francisco Javier Albo, vocal de la asociación de vecinos del barrio San Pedro de la Fuente-Fuentecillas, la petición para ampliar las líneas de autobús circulares C1 y C2, la línea 18 los fines de semana y refuerzo en el horario escolar, así como una línea búho que llegue a esta zona, así como a la Barriada San Juan Bautista.

Una petición que se ha convertido en 5.120 firmas con las que los representantes vecinales que acudieron al Ayuntamiento de Burgos para registrarlas solo buscan que "nos hagan caso, nada más". A la entrada del Ayuntamiento, casi tres meses después de iniciar la recogida de firmas, Albo explicaba que son peticiones que "creemos que son reales, que son necesarias ya, porque los tiempos han cambiado y como los tiempos han cambiado y hay más habitantes, pues se necesita un mejor servicio de autobús en todas las línea".

Las peticiones de mejorar el servicio pasan por que, por ejemplo, la línea 18 amplíe horarios, ya que, apuntan, la última frecuencia que pasa cada 20 minutos es a las 21.00 horas, después ya es cada 40 minutos hasta las 22.20 horas. En este caso se reclama que a diario y los fines de semana se amplíe el horario.

Del mismo modo se reclama que se refuercen las dos líneas circulares, la C1 y la C2, "Pretendemos que esas líneas funcionen también los sábados y domingos, porque hay gente que también trabaja, hay gente que también va a ver a sus enfermos", señalan. En este caso, los vecinos reclaman también dos marquesinas, una en la calle Murcia y otra junto a la antigua Peletería Belcla.

Una petición que es "tremendamente necesaria" es la del Búho, ya que cada son más crecientes las peticiones de padres porque sus hijos "tienen que coger el coche para subir a por ellos a las 2 o las 3 de la madrugada". Los vecinos han elaborado un plano que recoge el recorrido que podría tener este servicio nocturno, tras consultar con exconductores de autobuses urbanos.

Un servicio que saldría de la plaza del Cid para pasar por la glorieta junto al puente que lleva a la plaza de Castilla, recorrer el Paseo de la Isla y Fuentecillas, girarí hacia la calle León para continuar por la Avenida de la Independencia hasta la Glorieta Hungría para llegar a Rosa Sensat, Mariana Pineda, Antonio Acuña y girar por la derecha hasta Francisco Enzinas para ir a la calle Valdenuñez y encarar la Avenida Costa Rica, ya en la barriada San Juan Bautista, y finalizar el trayecto en Albacastro.

Sin respuesta municipal

La recogida y entrega de las firmas es consecuencia, según apuntan los representantes vecinales, de la falta de respuesta del equipo de Gobierno. "No nos responde a prácticamente nada", responden, por lo que esperan que la recogida de más de 5.000 firmas sirva para presten atención a estas reclamaciones. Peticiones que, inciden, parten de los vecinos y que se remontan a más de dos años atrás.

Tampoco se ha podido canalizar esta demanda a través de la Junta de Distritos porque "creemos que esta corporación no cree en la participación ciudadana". La presidenta de la asociación, Concepción Camarero, afirma que "todo lo que se lleva a través de la Junta de Distritos no se llega a canalizar". De hecho, recuerda, "nosotros hemos presentado diferentes propuestas para mejorar el reglamento, pero tampoco se nos han atendido". Francisco Pérez, miembro de la asociación, apunta que la ultima reunión de la Junta de Distrito fue en mayo del pasado año. Insiste en que el equipo de Gobierno "no cree en la participación ciudadana" y que esta corporación es "posiblemente la peor que ha tenido Burgos".