Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La Asociación de Vecinos Fuentecillas San Pedro de la Fuente inició esta semana una recogida de firmas para solicitar al Ayuntamiento un servicio de autobús Búho que conecte el centro con San Pedro de la Fuente Fuentecillas y llegue a la Barriada San Juan Bautista. «Nuestro barrio está creciendo, especialmente hacia el norte de Fuentecillas y nuestros niños son ya adolescentes, se plantean nuevas necesidades y son muchas las sugerencias que nos llegan respecto a los autobuses», señala la presidenta de la asociación, Concepción Camarero.

De esta manera, la asociación ha distribuido papeles de firmas en 13 establecimientos de las dos zonas para el servicio búho. Añaden en la propuesta reforzar las líneas circulares los fines de semana (C1 y C2), amplíen frecuencias a última hora del 18 de lunes a viernes y ampliar horario en fines de semana así como reforzar la línea en horario escolar a la entrada y salida de los centros de Secundaria de la ruta.

Desde la entidad vecinal consideran que, dada la población adolescente en la zona, se debería contar con un servicio Búho que «conecte el centro con nuestro barrio los fines de semana para que los jóvenes puedan regresar a casa de forma segura y sin necesidad de desplazarse a pie o gastar dinero en taxis», explican en un escrito.

El objetivo es que esa línea de bus búho también cubra las necesidades de movilidad de los jóvenes de la barriada San Juan Bautista. En la propuesta de la Asociación de Vecinos se incluye un posible recorrido que partiría como línea 18 desde la Plaza del Cid y discurriría por la Plaza Castilla, el Paseo de la Isla y Fuentecillas, giraría hacia la calle León para continuar por la Avenida de la Independencia hasta la Glorieta Hungría para llegar a Rosa Sensat, Mariana Pineda, Antonio Acuña y girar por la derecha hasta Francisco Enzinas para ir a la calle Valdenuñez y encarar la Avenida Costa Rica, ya en la barriada, y finalizar el trayecto en Albacastro.

El servicio de Autobuses del Ayuntamiento de Burgos cuenta con dos líneas de Búho. La línea 88 Avenida del Arlanzón - Gamonal con siete frecuencias desde el centro a Gamonal desde la medianoche hasta las tres de la mañana. El último trayecto llega a Víllimar. En total siete frecuencias cada media hora. La línea 87 que conecta Carretera de Arcos con Villimar. Un recorrido que abarca Zona Sur, G3 y Villimar con tres frecuencias desde Zona Sur desde medianoche con una hora de diferencia y dos desde Villimar.

«Los vecinos que usan a diario la línea 18 creen que la última franja de hora las frecuencias se podrían adaptar mejor a las necesidades de los usuarios de la misma manera que, ante la concentración, se debería reforzar más la conexión con el Instituto en el horario de entrada y salida porque va muy lleno y en algunas ocasiones no entran y tienen que esperar al siguiente», destaca Javier Albo que ya ha recogido las primeras hojas de firmas en tres días.

Se pide que, de lunes a viernes, a partir de las 21 horas, que se amplían las frecuencias en 40 minutos hasta las 22.20, se mantengan las salidas cada 20 minutos. En fin de semana, ampliar frecuencias puesto que el último sale del centro a las 22.40 y la vuelta a las 23 y los vecinos creen que «es muy pronto para terminar»..

En cuanto a la línea circular , C1 y C2, solicitan que se amplíe a fines de semana aunque sea con menos frecuencia porque «muchos vecinos lo utilizan para desplazarse tanto para ir a trabajar como para visitar a familiares ingresados y añadir una parada mas en los paneles informativos de la carretera del cementerio.