La Oficina Acelera Pyme de FAE ayuda a 400 empresas se digitalizarse

El director general de Red.es, Jesús Herrero, y el presidente de FAE, Nacho San Millán, en la presentación a las empresas de Burgos de la tercera Oficina Acelera Pyme.

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La Casa del Empresario acogió el lanzamiento de su tercera Oficina Acelera Pyme, una iniciativa financiada con Fondos Europeos gestionados por la entidad pública Red.es para impulsar la digitalización de pymes, autónomos y emprendedores. Una fórmula que ya ha ayudado a 400 empresas a digitalizar sus procesos empresariales. "Arrancamos la tercera oficina muy satisfechos con el resultado de los dos proyectos anteriores y esperemos que esta nueva convocatoria se amplíe todavía mucho más, la colaboración ha sido bastante buena y encantados de ayudar a la transformación digital de la pequeña y mediana empresa que es, en realidad, la que más necesidades tiene", señaló el presidente de FAE, Nacho San Millán.

"Estamos muy satisfechos con la colaboración, nos permite llegar a donde nosotros no llegamos y es la columna vertebral de las políticas de transformación digital que muchas veces nos quedamos con grandes titulares y grandes empresas que pueden adoptar esta tecnología, pero poder tener estas oficinas que hacen talleres, acompañamiento, buscan subvenciones y acompañan a empresas tiene un resultado fantástico", remarcó el director general de Red.es, Jesús Herrero.

El objetivo de esta tercera edición del programa de acompañamiento en la digitalización del funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas es el de alcanzar el mayor número de negocios estén donde estén y, de paso, fomentar el emprendimiento. "Tenemos que generar certidumbre en torno a la innovación, acompañar y, ahora también el apoyo a emprendedores que, como entidad pública, gestionamos la Oficina Nacional de Emprendimiento", destacó Herrera. También se puso el foco al desarrollo de estos programas en el medio rural. De esta manera, se han desarrollado 25 oficinas de este tipo durante los últimos años y ahora diez se mantienen activas en la comunidad autónoma.

"Entre los ejes del nuevo programa está el emprendimiento digital y la extensión territorial de los servicios con el objetivo de que la digitalización llegue, también, al medio rural", añaden desde FAE. De esta manera la patronal se apoyará en las Oficinas de Dinamismo Empresarial rural que la entidad gestiona en colaboración con la Diputación Provincial de Burgos y que están ubicadas por diferentes puntos del medio rural.

El objetivo es replicar el buen funcionamiento que estas oficinas han tenido en Burgos para implantar el denominado Kit Digital. Se han adherido en la provincia de Burgos a este programa del Gobierno Estatal un total de 8.000 empresas, lo que ha supuesto una inversión de 35 millones de euros. "Continuamos en el proceso de intentar acompañar a las empresas en la adopción de soluciones digitales y la incorporación de la tecnología en sus procesos productivos", remarcó el director de Red.es.

Estas son las dudas de una empresa ante la digitalización

La Oficina Acelera Pyme de FAE cuenta con el apoyo del Centro Tecnológico de Miranda de Ebro (CTME) que aporta el conocimiento técnico y acompañamiento especializado en las empresas en colaboración con un equipo de trabajo técnico de la Confederación de Asociaciones Empresariales.

Las dudas que reciben en la Oficina Acelera Pyme son variadas desde lo que significa poner en marcha el comercio electrónico y cómo hacerlo, la digitalización de la base logística de sus centros productivos. Se abordan cuestiones sencillas vinculadas al marketing digital como qué hacer para anunciarse en internet, cómo mantener sus páginas web, moverse en las redes sociales para tener un buen retorno empresarial a otras más complejas como la incorporación de la inteligencia artificial o el desarrollo de acciones formativas entre su plantilla.