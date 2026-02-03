Luz verde a un cuarto tramo del AVE a Vitoria por 295,5 millones

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

Una semana después de que el Consejo de Ministros diera el visto bueno para la licitación de dos tramos del AVE entre Burgos y Vitoria, un tercer tramo de la vía de alta velocidad se sumará a las próximas licitaciones que lleve a cabo el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Esta mañana se aprobaba la autorización para licitar por 295,5 millones de euros (IVA no incluido) la construcción del tramo de 22,7 kilómetros que discurrirá entre Piérnigas y Pancorbo.

En este caso, el tramo al que se ha dado luz verde para la licitación de la obra es que el conecta con el tramo, el único de esta conexión con el País Vasco, que ya está en construcción, el que une Pancorbo con Ameyugo. Este tramo, según se recoge en la referencia del Consejo de Ministros, contempla la ejecución de 22,7 kilómetros de plataforma e incluye la construcción de doce viaductos, entre los que figuran dos sobre el río Oroncillo (de 1,8 kilómetros y 1,4 kilómetros) y el viaducto sobre el río Oca (de 0,9 kilómetros).

El tramo, que discurre por hasta 11 términos municipales de la provincia de Burgos, incluye además un puesto de adelantamiento y estacionamiento de trenes.

Con esta autorización a Adif AV ya son tres los tramos, de los siete que componen la conexión de alta velocidad entre Burgos y Vitoria, que están en fase previa a la licitación. La semana pasada, el Consejo de Ministros daba el visto bueno a que Transportes licitara dos tramos. En concreto, para contratar las obras de 16,7 kilómetros entre la variante ferroviaria burgalesa y Valle de las Navas y de otros siete kilómetros, entre Manzanos (Álava) y La Puebla de Arganzón. La licitación de ambos tramos ascenderá a 356,7 millones de euros (sin IVA).

En el caso del primer tramo, se maneja un presupuesto de 131,55 millones de euros. Se trata del primera tramo de la línea, discurre por los términos municipales de Burgos, Rubena, Quintanapalla y Valle de las Navas, ya que comienza a la altura de las localidades de Villafría y Cótar, y discurre en paralelo a la línea convencional en sus tres primeros kilómetros, hasta la altura de Rubena. Después, gira hacia el noreste hasta el término de Valle de las Navas. En concreto, comprende la construcción de seis viaductos, entre ellos los que cruzan el río Vena (de 643 metros) y el arroyo del Valle (de 444 metros).

El tramo Manzanos (Álava)-La Puebla de Arganzón (Burgos) avanzará por municipios de la provincia alavesa para volver a la burgalesa en el Condado de Treviño. En sus siete kilómetros comprende la sucesión de siete viaductos, de forma que más de 2,5 kilómetros de su longitud corresponden a estas estructuras. Entre ellas destaca el puente sobre el río Zadorra, que superará el kilómetro de longitud y los 50 metros de altura. Además, presentará un arco de hormigón de 222 metros para sortear el río, la línea Madrid-Hendaya, la N-I y la A-1 (Autovía del Norte).

En paralelo, ejecuta la construcción del primer tramo que se adjudicó, el de Pancorbo-Ameyugo, en el que el 77 por ciento de sus 8,4 kilómetros suponen una sucesión de tres túneles y tres viaductos, con los que se integrará en el entorno y con la N-I, que sortea en hasta dos ocasiones.

El único tramo que está en obras es el que discurrirá entre Pancorbo y Ameyugo. Hace un año, el Consejo de Ministros daba la autorización para licitar las obras. En julio, Adif adjudicaba los trabajos por 393,8 millones de euros a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Ferrovial, FCC y Convensa para construir los 8,4 kilómetros. Se trata del tramo más complejo de los que componen el recorrido, ya que el 77 por ciento del trazado discurre en una sucesión de tres túneles y otros tantos viaductos. Entre las estructuras destaca el túnel de Pancorbo, de cuatro kilómetros por el que la línea cruza los Montes Obarenes; y el viaducto de 1,1 kilómetros que, justo a continuación del túnel, sobrevuela la A-1, la carretera autonómica SC-BU-7 y el arroyo de la Llosa.

La línea de alta velocidad Burgos-Vitoria tendrá un total de 96,6 kilómetros y supone el despliegue de una nueva línea de vía doble de ancho estándar y un baipás en vía única en Miranda de Ebro (Burgos), que posibilitará la parada de trenes en este municipio y la circulación sin parada por el exterior.

De este modo, recuerda el Gobierno «se continúa así con el desarrollo» de la línea de Alta Velocidad Burgos-Vitoria, que conectará el País Vasco a la red de Alta Velocidad, dado que «ya están en marcha cuatro de los siete tramos en que se ha estructurado la construcción de su plataforma», que suman 54,8 kilómetros, mientras se ultima la redacción y licitación de los tres restantes.