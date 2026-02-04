De la Rosa se enroca en el «voto útil» de la izquierda y de los que «están hartos» de Mañueco

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El cabeza de lista por Burgos a las Cortes de Castilla y León y número 2 del PSOE autonómico, Daniel de la Rosa, volvió a insistir este miércoles en la necesidad de movilizar el «voto útil» de la izquierda. Solo así, subrayó, será posible colmar las expectativas de quienes «están hartos» presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y del Partido Popular.

Recién registrada la candidatura socialista en la Junta Electoral Provincial de Burgos de cara a las elecciones del 15 de marzo, De la Rosa subrayó que «el mayor enemigo» es la abstención. De ahí que apelase a «la responsabilidad de la participación como nunca».

Como ya puso de manifiesto nada más presentar a su equipo, el exalcalde de Burgos basa buena parte de su campaña en pedir el «voto útil no solamente de la izquierda y el progreso, sino de decenas de miles de burgaleses y burgalesas, de castellanos y leoneses (...) que han podido votar a veces al PP, a veces al PSOE, a veces se han abstenido» y que ahora quieren «cambio».

«No hay dos sin tres y tampoco hay quinto malo», parafraseaba De la Rosa, en declaraciones recogidas por Ical, aludiendo nuevamente a la victoria local del PSOE en las elecciones de 2019 y 2022. Por eso mismo, confía en «ganar por tercera vez las elecciones autonómicas en Burgos». «Este es un equipo de una candidatura ganadora pero necesitamos una victoria lo más amplia posible», indicó antes de recalcar que su grupo se marca el objetivo de mantener el quinto procurador por esta provincia.

«Con el máximo respeto y con toda honestidad. Si van a ir a otras formaciones políticas, tienen pocas o nulas opciones de conseguir representación. Y menos por circunscripciones como la de Burgos, que solo tiene 11 escaños», apuntaba De la Rosa con el clásico y manido mensaje aglutinador para desmovilizar el voto a la izquierda del PSOE.

Sobre el equipo que le acompaña, el secretario de Organización del PSOE en Castilla y León destacó que «sale con los mejores argumentos, con el mejor programa y con las ideas claras de poder ganar las elecciones». En base a ello, pidió una vez más «ese préstamo de confianza, tan difícil de obtener y tan fácil de perder» para «cambiar los designios de esta tierra después de casi 40 años».