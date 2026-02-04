Un profesor de la UVa justifica el crimen de Sergio Delgado por ser de Valladolid: "Si ese fue el motivo pues un asesinato muy merecido"

Publicado por Raúl Ruano Burgos Creado: Actualizado:

En pleno juicio por el asesinato del joven Sergio Delgado en Burgos por ser de Valladolid, las redes sociales recuperan un mensaje cuando se produjo el crimen. "Si ese fue el motivo pues un asesinato muy merecido". Estas fueron las palabras que reprodujo en X (el antiguo Twitter) Héctor Felipe Mateo Romero, un profesor ayudante de la Universidad de Valladolid.