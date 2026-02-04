El profesor de la UVA que vitoreó el crimen de Sergio Delgado pide "perdón": "Es una falta de humanidad que me avergüenza"

Publicado por Alicia Calvo Valladolid Creado: Actualizado:

El profesor de la UVA que vitoreó el asesinato en Burgos del vallisoletano Sergio Delgado y lo justificó en un tuit de hace dos años pide "perdón" a través de una carta remitida por la Universidad de Valladolid. "Reconozco que haber sugerido, incluso de forma irracional, que un acto tan atroz como aquel pudiera tener alguna justificación es una falta de humanidad que me avergüenza profundamente", escribe en el comunicado Héctor F. Mateo Romero, después de que varios alumnos publicaran en redes capturas de los mensajes del docente y este periódico destapara el malestar entre parte del alumnado.

La UVA muestra ahora su "repulsa y condena" ante "la naturaleza y gravedad de los mensajes difundidos en distintas cuentas de redes sociales", y señala que "hace referencia a unos post publicados a título personal en su cuenta privada por un profesor" de la institución. "La Universidad de Valladolid manifiesta su repulsa y condena aunque cualquier tipo de violencia, que en ningún caso puede tener justificación alguna", añade.

Cuando se produjo el asesinato de Sergio Delgado en Burgos, el 24 febrero de 2024, en las noticias se explicó que recibió un puñetazo mortal cuando el agresor escuchó que Sergio era de Valladolid. Ante esta información, el cuestionado profesor de la UVA tuiteó en X apenas un día después, el 25: "Si ese fue el motivo pues un asesinato muy merecido".

En su carta de disculpa, publicada por la UVA este miércoles al mediodía, el profesor expresa su "más sincero arrepentimiento". "No comparto en absoluto lo que escribí entonces, ni la actitud mostrada recientemente hacia los trabajos de mis alumnos, y que se trata de un comportamiento del que me arrepiento sinceramente". También reconoce que "no hay contexto ni distancia temporal que aminore la gravedad de una afirmación así". "Me duele reconocer que fui capaz de escribir algo tan carente de sentido y de valores".

Héctor F. Mateo Romero se dirige a la familia de Sergio: "Me duele profundamente el impacto que mis palabras hayan podido tener, especialmente en la familia y en los seres queridos de la víctima, a quienes deseo trasladar mi más respetuoso y sentido perdón por una falta de sensibilidad tan grave hacia su dolor".

En su escrito, no sólo hace referencia al hiriente comentario por el crimen de Delgado, sino que también a las múltiples publicaciones sobre los alumnos recuperadas estos días por los estudiantes.

Algunas de las burlas que este profesor de 'Programación orientada a objetos' dedicaba a su alumnado pasaba por llamarlos 'so tontos'. "Ya je puesto el 0 que sabía que iba a poner. Ahora a ser buena gente con los otros", se puede leer en las capturas difundidas por algunos alumnos. "Toca llorera de alumnos, qué pereza", es otra de sus publicaciones.

"Quiero pedir humildemente perdón a los alumnos por los comentarios vertidos en relación con mi estado de ánimo al corregir sus trabajos. Aunque no he tenido la intención de ofender a nadie, no es un comportamiento propio del profesor que aspiro a ser", reconoce. "Y puede haberse percibido, sin duda, como profundamente irrespetuoso", agrega. "He aprendido de la forma más dura la enorme responsabilidad que conlleva cada palabra que escribimos en le espacio público", termina el escrito que puede leerle completamente al final de esta noticia.

La polémica ha surgido porque al cumplirse dos años del crimen y coincidiendo con el inicio del juicio, este martes en el chat de WhatsApp 'Grupo de Ingeniería Informática 2026', que cuenta con 505 participantes, varios alumnos comenzaron a rescatar capturas de los polémicos mensajes en redes de Héctor F. Mateo Romero.

Sin embargo, no era una cuestión nueva para la Escuela de Ingeniería. Hace dos meses y tres días, el 1 de diciembre, alumnos de la Escuela de Ingeniería de Valladolid trasladaron a la dirección del centro sus quejas por la conducta en redes sociales del docente. Por celebrar el asesinato de Delgado y también por sus comentarios que consideran "ofensivos" contra el alumnado.

Desde la Universidad explican a este periódico que en ese momento, en diciembre, "hablaron con él, le hicieron ver que era un acto inaceptable y del que manifestó sentirse arrepentido". Señalan, tal y como figura en el comunicado, que la manifestación de esta persona "es a título personal y en su cuenta privada" y reconocen que "no se le ha sancionado".

Algunos alumnos, que prefieren guardar el anonimato, explican a El Mundo de Valladolid que se le trasladó la protesta y su preocupación ese 1 de diciembre a la subdirectora de la Escuela de Ingeniería Alma María Pisabarro, y aseguran que esta indicó que "como tenía la plaza por oposición era difícil echarle". "Hacemos ruido ahora para ver si, al ver dañada su reputación, la Universidad de Valladolid hace algo", cuentan para explicar la razón de difundir los mensajes del profesor.

Mensaje de WhatsApp de los alumnos de Ingeniería Informática

Este docente ayer mismo, este martes 3, el profesor siguió publicando en su perfil de la red social BlueSky haciendo referencia al criticado tuit en el que bromeaba con el asesinato de Sergio Delgado. En un tono completamente distendido. Los alumnos descubrieron que mientras Héctor F. Mateo Romero cerró su cuenta de Twitter sí mantenía actividad en la de otra red con menos repercusión, BlueSky, y capturaron publicaciones en la misma línea e incluso hacía referencia al criticado tuit de celebración. "Joder hermano, que han pasado dos años desde esa cagada", escribió a las 16.24 horas de este martes, poco antes de proceder también a borrar esta cuenta ante el revuelo que comenzaba a generarse.

Mensaje en Bluesky de Héctor Felipe Mateo dos años después de su mensaje en X tras el asesinato de Sergio Delgado.

La Universidad de Valladolid asegura en el comunicado que "está realizando las actuaciones procedentes conforme a las normas y procedimientos universitarios". A continuación, el comunicado de folio y medio íntegro:

Primera página del comunicado de la UVA.