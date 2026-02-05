Cuenta atrás (definitiva) para las multas de la Zona de Bajas Emisiones en Burgos

Las pantallas de la Zona de Bajas Emisiones informaba hasta la fecha que la moratoria de las multas duraría hasta febrero de 2027. Se prolongará finalmente hasta agosto.TOMÁS ALONSO

La cuenta atrás para las sanciones de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Burgos ya ha comenzado. El Ayuntamiento ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el inicio de la moratoria de 18 meses previa a la aplicación de multas, por lo que el régimen sancionador entrará definitivamente en vigor el 5 de agosto de 2027.

Así lo anunciaba el vicealcalde y responsable de Movilidad, Juan Manuel Manso, firmante del texto que precisa que estaba previsto que el periodo acordado "comenzara contar desde la fecha de instalación de los dispositivos técnicos de control y la correspondiente señalización".

Culminada esa fase inicial, el anuncio oficial detalla que la moratoria en cuestión se activa "el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia".

Manso explicó al respecto que, en todo caso, la medida afectará principalmente a los vehículos sin distintivo ambiental, que "a partir del 5 de agosto de 2027 no podrán circular por la zona limitada aquellos en tal circunstancia que no sean de residentes y, de hacerlo, serán sancionados".

El edil defendió la ampliación del plazo como un periodo de adaptación progresiva y criticó la retirada de financiación estatal al transporte urbano vinculada al retraso de la puesta en marcha efectiva de la ZBE. "El Gobierno central nos ha retirado fondos por no sancionar a los burgaleses", apostilló.