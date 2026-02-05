Talan decenas de árboles de la ladera del Castillo para evitar nuevas caídas

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

La caída de varios árboles en Burgos tras el largo periodo de lluvia y viento ha obligado al Ayuntamiento a activar trabajos urgentes de tala preventiva y revisión del arbolado urbano en el entorno de la calle Eras de San Francisco, área en la que en las últimas horas registraba varios incidentes al desprenderse hasta cuatro ejemplares de la ladera del cerro. Uno de ellos causaba daños en un vehículo y en una vivienda de la zona.

El concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, explicó que tras la primera caída "se balizaron varios árboles en riesgo, pero no aguantaron". Además, también se registró otro desplome de un pequeño chopo en la carretera BU-800, en la bajada de Fuentes Blancas, sin causar daños materiales ni personales.

Ante esta situación, el Ayuntamiento movilizaba de urgencia una procesadora forestal para eliminar ejemplares con riesgo de caída. "Se van a tirar todos aquellos árboles que entendamos que puedan entrañar peligro", afirmó Niño, para recordar que esta zona estaba incluida en el programa de clareo diseñado por el área de Medio Ambiente para el año en curso. No obstante, las actuaciones estaban a la espera de una mejora de las condiciones meteorológicas, que precisamente han provocado las citadas caídas.

Al estar la tierra de la ladera anegada de agua, la tala de los árboles se producía a mano. Operarios con motosierra se encargaban de eliminar los ejemplares señalados en el entorno, mientras que la procesadora, desde la carretera, hacía lo propio con las piezas más próximas y se encargaba de trocear los troncos para su manejo y transporte.

Carlos Niño recordó que el Ayuntamiento ultima los informes sobre el estudio integral del arbolado urbano encargado para analizar los más de 45.000 ejemplares del término municipal de Burgos con el objetivo de actuar de forma preventiva. El documento, que de recibir el visto bueno de los técnicos de Medio Ambiente, podría aprobarse en Junta de Gobierno en las próximas semanas aspira a "identificar todos los árboles que puedan estar en riesgo para poder actuar cuanto antes".

Por otra parte, preguntado por la posible crecida del río Arlanzón, el edil aseveró que el personal de Protección Civil está disponible para las necesidades que puedan surgir, en coordinación con el resto de cuerpos y efectivos. Con todo, explicó que aún no se ha movilizado a la agrupación, pues "aunque el caudal de los ríos ha aumentado en las últimas horas, en estos momentos no existe una situación de alerta en el término municipal".