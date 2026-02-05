Carnavales 20026 y Burgos se disfraza. ¿Dónde, cuándo? Este es el programa.

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Burgos se viste de Carnaval sin que falte un botón. La ciudad no perderá ninguno de los actos tradicionales, tendrá sardina, chorimorci, desfile y diversión asegurada desde el jueves 12 al martes 17 de febrero. Don Carnal y Doña Cuaresma reinarán esos días, pero no lo harán solos.

350 bailarines y más de 100 músicos conformarán el programa de Carnaval organizado por la concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Burgos en colaboración con asociaciones y agrupaciones de la ciudad. "Hemos buscado la participación de los burgaleses, es un paso más a Burgos 2031 que tiene futuro contando con todos, estos carnavales muestran no lo que vamos a hacer sino lo que estamos haciendo ya", señaló el concejal de Festejos, César Barriada.

Y se busca más participación. El desfile principal, que se celebrará el sábado 14 a las 19.30 desde el paseo de Atapuerca y al que te podrás sumar al terminar. "Está confirmada la participación de 31 agrupaciones, comparsas y ampas, es una alta participación y no se han podido sumar más porque se han quedado fuera de los tiempos de la formalización pero lo que sí invitamos es a todo el que lo desee a sumarse al desfile tras la última agrupación porque es un desfile participativo", remarcó.

Tradición de aquí y de otros lugares carnavaleros por excelencia. Todo tiene cabida en un programa que busca ser "variado, amplio" que supone una inversión de 100.000 euros. Todo arrancará con el Jueves de Todos el próximo 12 de febrero. El grupo de danzas María Ángeles Sáiz prepara juegos y merienda para todos en la plaza Teresa Jornet, 5 de Villimar.