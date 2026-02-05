Sergio Delgado murió de forma "súbita" tras caer a plomo por el puñetazo

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

La cuarta sesión del juicio contra José Luis Novoa Ibáñez, acusado de matar a Sergio Delgado en febrero de 2024 tras propinarle un puñetazo centró gran parte de los testimonios en los forenses que realizaron la autopsia al cadáver del joven vallisoletano.

Los forenses que realizaron la autopsia del cadáver de Sergio Delgado declararon que tras recibir el puñetazo cayó a plomo suelo y murió de forma «súbita» tras sufrir una conmoción medular por un traumatismo craneofacial. Ante la pregunta de la defensa de Novoa sobre si Sergio se habría salvado si no hubiera bebido, los forenses dijeron que es solo «una hipótesis, no lo sabemos», aunque pudo influir como una "concausa".

Y recordaron casos similares de personas que han sobrevivido a una lesión así con poco alcohol y sin alcohol en el cuerpo. Por el contrario, el forense que declaró a petición de la defensa indicó que no hubiera fallecido de no haber estado con una intoxicación etílica tan elevada.

Los forenses que realizaron la autopsia a Sergio indicaron que la obstrucción coronaria «severa» que hallaron no influyó en el desenlace de la agresión. La autopsia determinó que Sergio Delgado sufrió una rotura de los huesos propios de la nariz con hundimiento tras recibir un puñetazo de «cierta intensidad».

La médico forense que dirigió la realización de la autopsia recuerda que ese día estaba de guardia y recibe el aviso de que hay un cadáver de una persona joven en La Flora. En un principio, las hipótesis que plantean el juez y la Policía es que puede ser un desvanecimiento. Pero al llegar al lugar y hacer un examen externo del cuerpo detecta que hay una fractura nasal y una herida en el lado derecho de la parte trasera de la cabeza, lo que no encaja con un desvanecimiento.

En el examen realizado en el Instituto de Medicina Legal se observa que en la nariz hay tres heridas, compatibles con un golpe con "algo contundente, romo sin filo". También, tras los análisis toxicológicos se obtiene una tasa de 2,47 gramos del alcohol en sangre. La conclusión del forense llamado por la defensa es que cuando Sergio Delgado recibe el puñetazo se desploma al suelo y "con ese nivel de alcohol se ha parado". Recordó que en el lugar de la agresión "no se le pudo desfibrilar" porque está en parada cardiaca.