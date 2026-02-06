El aparcamiento del Mercado G-9 estará operativo en cuatro meses

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Tras arrastrar diversos problemas en la licitación desde el año 2021, el Ayuntamiento de Burgos ha adjudicado finalmente el contrato para la instalación de la barrera de seguridad del aparcamiento del Mercado G-9. Así lo ha señalado el concejal de Comercio, César Barriada, quien avanzó que el equipamiento, que tendrá un coste de 36.000 euros, se instalará en los próximos cuatro meses, «permitiendo así la apertura definitiva de una infraestructura que ha permanecido cerrada al público durante años».

El popular aseguró que «la ausencia de estas barreras ha sido el principal obstáculo para el aprovechamiento de las 21 plazas del aparcamiento». Su puesta en marcha «permitirá controlar de forma efectiva las entradas y salidas de vehículos, una medida imprescindible para compatibilizar el uso del aparcamiento con el horario del mercado».

Por otro lado, el concejal avanzó que el tradicional Mercado Medieval con motivo de las fiestas de Las Candelas tendrá lugar en la Plaza Nueva de Gamonal los días 5, 6, 7 y 8 de marzo. «El evento incluirá la instalación de las tradicionales barras gestionadas por las peñas», añadió.

Asimismo, se ha autorizado la reserva de espacio solicitado por la Asociación de Artesanos Burgaleses del Barro (Alfabur) para la celebración de la Feria de la Cerámica, que alcanzará en 2026 su cuadragésima sexta edición y se desarrollará del 30 de julio al 3 de agosto.

También, se ha aprobado la petición de la Fundación Caja de Burgos para organizar una nueva edición de la feria ‘Planea Emprende’. «Esta iniciativa, que busca fomentar el emprendimiento entre los más jóvenes, contará con la participación cerca de 100 cooperativas escolares». Será el 29 de mayo en el Paseo Sierra de Atapuerca.

Por otra parte, la Asociación de Libreros de Burgos ha solicitado la ocupación de la Plaza Mayor y el Paseo del Espolón para la celebración de la Feria del Libro, que «tendrá lugar del 28 de mayo al l 7 de junio».

Por último, Barriada avanzó que en 2026 se recuperará la Feria del Automóvil de Aconauto. «Tendrá lugar del 4 al 6 de junio en el Paseo de Atapuerca y el aparcamiento de la plaza de Santa Teresa», apuntó y aseveró que «será la décima edición y contará con 170 vehículos expuestos».