El PSOE califica de «deficiente y opaca» la gestión del PP en el proyecto del Mercado Norte

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Deficiente y opaca». Así calificaron los concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos, Daniel Garabito y Julián Vesga, la gestión del proyecto del Mercado Norte desarrollada por el PP. Y es que, según Garabito, «haber tardado cuatro años simplemente en actualizar los precios y licitar la obra no puede venderse como un éxito», especialmente «cuando el proyecto tampoco cuenta con una hoja de ruta operativa que defina al detalle cómo se gestionarán todos los espacios del edificio una vez esté construido».

Para Vesga uno de los puntos más críticos es «la total falta de definición de la gestión del recinto». El concejal advierte de que «el Ayuntamiento no cuenta con personal cualificado para gestionar un proyecto de esta envergadura», lo que plantea «dudas razonables sobre si se optará por una gestión directa, una externalización o la creación de una nueva sociedad municipal». Y es que, a día de hoy, el PSOE denuncia que «no existe información sobre quién llevará las riendas del mercado ni bajo qué modelo jurídico se operará».

La incertidumbre se traslada también a los profesionales que actualmente trabajan en el mercado provisional. El PSOE lamenta que «no se ha aclarado si estos comerciantes tendrán algún tipo de preferencia o derecho de retorno al nuevo edificio, o si cualquier persona podrá licitar los puestos en igualdad de condiciones y cuáles serán los cánones de acceso».

El aprovechamiento institucional del espacio es otro de los grandes interrogantes. El proyecto contempla plantas destinadas a la Diputación Provincial y a servicios municipales como el Plan Talento. Sin embargo, el PSOE critica que estas zonas figuran en los planos «en bruto» y que «no se ha definido su distribución ni los costes de alquiler o mantenimiento que deberán asumir la Diputación y las empresas que se instalen allí».

En este sentido, para los socialistas, es «incomprensible» que «se pretenda licitar una obra de esta magnitud sin saber cuánto pagarán los futuros inquilinos».

En el ámbito hostelero, los socialistas cuestionan la idoneidad de crear ocho gastrobares, una cifra que «choca con la opinión de los profesionales del sector, quienes sugieren que cuatro locales de mayor tamaño serían más viables». Asimismo, Vesga ha preguntado directamente por quién ocupará esos espacios. «No sabemos si habrá un llamamiento a grandes cadenas nacionales o si se buscará en el sector hostelero local», lamentó y señaló que «tampoco conocemos los criterios de selección que se aplicarán en la licitación ni de estos espacios ni del supermercado proyectado».

Finalmente, Garabito y Vesga denunciaron que «la falta de acceso a los expedientes responde a una opacidad deliberada» e «impide a la oposición realizar su labor de control y propositiva».

CALLE VITORIA

Respecto al proyecto del bulevar de la calle Vitoria, los concejales socialistas calificaron la actuación del equipo de Gobierno de «sainete político» al «evidencia una absoluta falta de rumbo». Garabito critica que, «tras años de trabajo socialista y de haber pulsado la opinión del barrio de todas las formas posibles», el actual Ejecutivo ha decidido «volver a meter el proyecto en la nevera» bajo la excusa de iniciar una nueva ronda de contactos.

Para el PSOE, este retorno a la casilla de salida es «una maniobra de distracción para ocultar que no tienen intención de ejecutar la obra». Una obra a la que «hace unos días le pusieron como plazo de ejecución el 2027», recordó Garabito, quien afirma que «es imposible que el bulevar de Gamonal esté ejecutado en 2027 si en febrero de 2026 ni siquiera se ha contratado al equipo redactor del proyecto». «Llevamos cuatro años de anuncios de cosas fantasiosas que no se van a hacer», sentenció.