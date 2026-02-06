Miguel Ángel Vivar revalida la presidencia de Apilet por cuatro años más

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Asociación Profesional de Industriales Electricistas y de Telecomunicaciones (Apilet), celebrada esta mañana, ha aprobado la renovación de la presidencia de Miguel Ángel Vivar, que continuará al frente de la organización durante los próximos cuatro años.

Durante la sesión, que ha sido clausurada por el presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), Nacho San Millán, se ha procedido también a la renovación del resto de cargos de la Junta Directiva, que acompañará a Vivar en esta nueva etapa: Juan Carlos Peña Herrero (Veyfra Instalaciones), Sergio Contreras (Contreras Instalaciones Eléctricas), Óscar García González (Eltec Instalaciones y Servicios Eléctricos), Luis Pascoal (Electrobur), Diego García (GF Soluciones Eléctricas), Carlos Dávila (Norsol), Raúl Mahamud (Electrocisa), Raúl Alonso (Electribur), Miguel Ángel (Jospe Lámparas y Leds) y Alberto Abajo González.

Durante su intervención, Vivar ha repasado la actividad de la asociación, la cual está integrada por 106 empresas que dan empleo a cerca de 700 profesionales, las iniciativas desarrolladas por la organización el pasado año y los proyectos previstos para 2026, con especial atención al impulso de nuevas áreas de negocio y la consolidación del papel de los instaladores en el tejido productivo local.

Un sector con grandes desafíos

El sector de los instaladores eléctricos y de telecomunicaciones se encuentra en estos momentos en una fase de profundas transformaciones y también de importantes desafíos. Las exigencias derivadas de la transición energética -especialmente la implantación de energías renovables y autoconsumo fotovoltaico- han multiplicado la demanda de servicios de instalación, mantenimiento y eficiencia energética, pero también han puesto de manifiesto ciertas debilidades estructurales.

Uno de los principales retos es la escasez de profesionales cualificados. Tanto Apilet como estudios recientes coinciden en señalar que la falta de técnicos especializados y la falta de relevo generacional se han convertido en un problema importante que limita la capacidad de las empresas para asumir nuevos proyectos.

Esta falta de perfiles especializados afecta a múltiples áreas, desde la instalación de sistemas de energías renovables hasta tareas de eficiencia energética y comunicaciones. Por ello, la competitividad del sector depende en buena medida de atraer y formar nuevos profesionales, así como de adaptar la formación a las necesidades tecnológicas actuales.

La Asamblea de Apilet también ha abordado temas de actualidad vinculados a la visión sectorial de la organización y a las oportunidades que presenta Fenie Energía, con proyectos orientados a ampliar las capacidades técnicas y comerciales de las empresas instaladoras.