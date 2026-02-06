La XV Semana Mujer y Ciencia de Burgos reflexiona sobre la ciencia inclusiva

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La XV Semana Mujer y Ciencia de Burgos, organizada por la Universidad de Burgos y el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (Cenieh) a través de sus Unidades de Cultura Científica e Innovación (UCC+I) y en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, propone diferentes actividades en Burgos y en la Merindad de Ubierna del 9 al 14 de febrero dirigidas a dar visibilidad al trabajo de científicas y tecnólogas y para estimular la carrera investigadora entre las más jóvenes con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

En esta línea, el delegado del rector para la Divulgación y Cultura Investigadora de la UBU, Jordi Rovira Carballido, ha puesto de relieve algunos datos que muestran una evolución favorable del número de mujeres matriculadas en titulaciones STEAM de la Universidad de Burgos, como el aumento del 11% al 20% de alumnas que cursan Ingeniería Informática actualmente frente a 2016, aunque ha reconocido que el interés continúa centrándose en la orientación hacia las ramas de la salud. De este modo, existe una presencia mayoritaria de mujeres (64,3%) en Ingeniería de la Salud, y aún mayor en otras ramas como Psicología, donde las alumnas suponen el 85%. En cualquier caso, Rovira ha señalado que la tendencia demuestra “que lo que hacemos merece la pena y que a largo plazo se nota, por lo que la idea es seguir trabajando en este en ese sentido para poder seguir mejorando estos índices de presencia de chicas en estas carreras”, a lo que ha añadido que no hay que olvidar que otro de los retos sigue siendo lograr también mayor presencia masculina en las titulaciones vinculadas a la salud.

María Martinón Torres, directora del Cenieh, ha destacado que, en esta edición, bajo el lema “Ciencia inclusiva”, se invita a la reflexión sobre la ciencia accesible, equitativa y abierta para todos, eliminando barreras y prejuicios, y considerando diversidad de contextos, capacidades y experiencias, ya que “queremos que nuestra actividad, nuestra investigación y el conocimiento llegue a más gente, a un público más diverso, más lejos, más alto, más fuerte”. De este modo, varias de las actividades incorporarán Interpretación en Lengua de Signos (ILSE), gracias a la colaboración de la Asociación de Familias de Personas Sordas de Burgos (ARANSBUR), como El “Foro por la ciencia”, que se celebra el miércoles 11 de febrero a las 12:00 h. Se trata de un encuentro virtual entre estudiantes de Educación Secundaria y Bachillerato y científicas de distintas disciplinas en el que conversarán sobre sus trayectorias y experiencias profesionales para dar a conocer cuáles han sido sus referentes femeninos en investigación y los retos que han tenido que afrontar. En este foro participan las profesoras de la Universidad de Burgos Raquel Hernández Ruiz, del Área de Química Orgánica, y Marta Skaf Revenga, del Área de Ingeniería de Construcción, y las arqueólogas del Cenieh Andion Arteaga Brieba y Paola García Medrano.

Isabel Soto Muñoz, responsable de la UCC+I de la UBU, ha apuntado que todas las actividades de esta Semana de Mujer y Ciencia están impartidas por mujeres, “con la finalidad de crear referentes femeninos, de promover las vocaciones científico tecnológicas en la infancia y sobre todo para que las niñas que se pueden ver reflejadas en estas investigadoras”, sumado a la intención de continuar la labor de divulgación científica a toda la sociedad. Por ello el programa se acerca también a centros escolares y a la Escuela Politécnica Superior de la UBU, que acogerá el taller ‘Construyendo Sostenibilidad: Experimenta como un Ingeniero/a’, en el que alumnado de 4º a 6º de Educación Primaria podrá realizar ensayos de materiales sostenibles en laboratorio de estructuras y construcción, promoviendo su entendimiento y conocimiento. Además, La Estación de la Ciencia y la Tecnología acogerá la charla ‘La magia de la música en el cerebro’, a cargo de la profesora dela UBU Manuela del Caño Espinel, “un viaje accesible y fascinante por la neurociencia de la música en una propuesta” en el que se combina el rigor científico con enfoque muy cercano, así como “una manera de demostrar que la ciencia está presente en cosas tan cotidianas y tan universales como la música”.

El espacio de la Estación de la Ciencia y la Tecnología acogerá además otras muchas actividades y talleres educativos dirigidos a estudiantes de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y/o Bachillerato, que abordan temas relacionados con la antropología, ingeniería, matemáticas, medicina o ciencia de los materiales, entre otros.

Sin perder el objetivo de esta iniciativa, y lograr “que la ciencia sea de todos, para todos y que no quede nadie fuera”, como ha indicado la responsable de la UCC+I del CENIEH, Chitina Moreno-Torres Rodríguez-Contreras, se ofrece también en ILSE la Mesa redonda “Ciencia sin barreras”, que se celebra el jueves 12 de febrero, a las 19:00 h, en el Salón de actos del Cenieh, moderada por la directora del Cenieh. Las ponentes Sara Gutiérrez González, vicerrectora de Estudiantes y profesora del Área de Construcciones Arquitectónicas de la Universidad de Burgos; -María Teresa Arredondo Waldmeyer, de la Universidad Politécnica de Madrid; Carmen Márquez Vázquez de la Universidad Autónoma de Madrid, y María Merino Martínez de la Fundación Miradas, dialogarán sobre cómo la ciencia puede y debe tener en cuenta la diversidad de las personas —en términos de género, educación, ideología, origen, capacidad y vulnerabilidad— sin perder rigor ni calidad. Un encuentro para el diálogo sobre prácticas, criterios y decisiones que influyen en cómo se produce, se comunica y se comparte el conocimiento científico en contextos diversos. La entrada es gratuita, pero requiere invitación que se puede reservar a través de Eventbrite. También se podrá seguir en directo a través del canal de Cenieh en YouTube.

Por último, y como en ocasiones anteriores, la Semana Mujer y Ciencia de Burgos estará presente también en esta ocasión en el ámbito rural a través de la colaboración del Ayuntamiento de Merindad de Río Ubierna, cuya técnico de animación sociocomunitaria, Alba Chicote Cuesta, ha asegurado que “es fundamental acercar la cultura al medio rural para que el hecho de que una niña que viva en un pueblo no sea un lastre más para llegar a ciertos referentes culturales o científicos”. Así, las actividades de esta semana concluirán en Sotopalacios con una jornada astronómica, con entrada libre hasta completar aforo.

La jornada arrancará a las 11:00 h en el Centro Cívico de la localidad con dos conferencias: “Prepárate para el Gran Eclipse de 2026”, a cargo de la astrofísica Beatriz Varona Fernández, del Observatorio Astronómico de Cantabria, y “¿Hay vida en Marte?”, a cargo de la geóloga Susana Jorge Villar, de la Universidad de Burgos. Y si las condiciones meteorológicas lo permiten, a las 13:00 h, se realizará una observación solar con telescopios de la Asociación Astronómica de Burgos (AAB). También habrá actividades para público infantil, en horario de 11:00 a 13:00 h, con el taller “Construye tu propio cohete”, dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años, en el que podrán descubrir, de forma divertida, la ciencia que permite que vuelen los cohetes y hacerlos despegar.

Con esta nueva edición de la Semana Mujer y Ciencia, el Cenieh y la Universidad de Burgos reafirman su compromiso con la promoción de una ciencia más inclusiva, accesible y diversa, que visibilice el trabajo de las mujeres en la investigación y fomente las vocaciones científicas desde edades tempranas. A través de actividades dirigidas a públicos diversos, ambas instituciones apuestan por una divulgación científica rigurosa y cercana, capaz de generar reflexión y participación en la sociedad.