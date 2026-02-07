Marta Arroyo: «PSOE y Vox representan el ruido frente a la gestión de Mañueco»

Foto de familia de los miembros de la candidatura del PP por Burgos a las elecciones del 15-M.TOMAS ALONSO

«Conseguir una victoria contundente que consolide de nuevo a Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León». Ese es el objetivo del Partido Popular de cara las elecciones autonómicas del 15-M. Para conseguirlo, la formación ha apostado en Burgos por una candidatura que aúna «veteranos y noveles», «equilibrada» y «con experiencia en la gestión y a nivel profesional», bajo el liderazgo de Marta Arroyo, economista y alcaldesa de Salas de los Infantes.

La formación presentaba en un acto en La Estación de la Ciencia y la Tecnología a todos los miembros de su candidatura y lo hacía con la convicción de que «si bien el punto de partida es excelente, trabajaremos sin descanso para alcanzar la excelencia y colocar a nuestra comunidad entre las tres mejores», aseveró Arroyo.

La cabeza de lista reivindicó «la política de cercanía y la experiencia de gestión de Alfonso Fernández Mañueco» frente al «ruido» de la oposición. Con la mirada puesta en el 15 de mayo, Arroyo destacó que la candidatura representa a todos los estratos de la sociedad burgalesa y «a todas las comarcas». «Conozco el día a día de nuestros municipios porque vengo de uno de menos de mil habitantes», afirmó, al tiempo que recordó la «importancia de contar con infraestructuras dignas a todos los niveles en todas las provincias».

Así, puso en valor la gestión del Gobierno de Fernández Mañueco, destacando que «Castilla y León ya es líder en educación, servicios sociales y dependencia» y subrayó «la solvencia del PP frente a un PSOE entregado a pactos con separatistas que ponen en peligro los servicios públicos de comunidades como la nuestra» y un Vox que «tras año y medio en el Gobierno regional dio la espantada abandonando su compromiso con los votantes y con todos los castellanos y leoneses».

La número uno de la lista reiteró, en este sentido, que «ambas formaciones representan el ruido frente al compromiso, la estabilidad, la buena gestión y los avances que el Gobierno de Fernández Mañueco ha conseguido en los últimos años».

La lista se completa con «perfiles de alto nivel tanto técnico como político y de gestión», aseguró en la presentación el presidente del PP en Burgos, Borja Suárez, al tiempo que afirmó que «es la herramienta para que Burgos siga siendo el motor industrial y económico de la Comunidad».

Para Suárez el objetivo es claro. «Ganar las elecciones en Burgos con contundencia para que Fernández Mañueco gobierne de nuevo y siga poniendo a Burgos en el eje de sus políticas, recogiendo y dando respuesta a las necesidades de una provincia que no ha dejado de crecer en todas las políticas».

A Marta Arroyo le sigue como ‘número dos’ Alejandro Vázquez, procurador y consejero de Sanidad, quien señaló en su intervención que seguirá aportando su «rigor y vocación de servicio». Lo hará, aseguró, con «la confianza de que esta lista está conformada por personas con muy buena formación y muy motivada para tener magníficos resultados en Burgos y por ende en Castilla y León».

La ‘número tres’ es Belén Vélez, concejal en el Ayuntamiento de Miranda de Ebro, y el ‘número cuatro’ Luis Alberto Rasero, alcalde de Villalba de Duero. El quinto puesto es para Carmen Santillana, con tres grados universitarios muy vinculados al sector jurídico, al político y la dirección de empresas, «marca el futuro del partido, del que forma parte desde los 18 años». Se completa con Adrián Serna; Marta Álvarez, Mario Ortega; María Cruz Hernaiz; José Antonio Antón y Andrea Ballestero. Los suplentes son Javier Díez; María Rosario Maínez y César Rico.