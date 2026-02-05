«El que está acojonado es el PSOE»: El PP de Burgos responde a los socialistas y presenta una lista renovada para las Cortes

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«El que está acojonado es el PSOE». Con esta contundencia ha respondido Borja Suárez, presidente del Partido Popular de Burgos, a las palabras de Carlos Martínez, candidato socialista a la presidencia de la Junta de Castilla y León, asegurando que «es precisamente el PSOE quien intenta tapar su gestión a nivel nacional atacando a Alfonso Fernández Mañueco».

Según Suárez, el «nerviosismo» de los socialistas responde a «una falta de proyecto propio para Castilla y León, limitándose a seguir las directrices de un Gobierno central» que califica como un «perfecto desastre».

Bajo esta premisa, el presidente provincial del PP, y la cabeza de lista por Burgos, Marta Arroyo, presentaron la candidatura a las Cortes de Castilla y León por Burgos. Una apuesta «muy renovada» en la que «todas son caras nuevas salvo la de Alejandro Vázquez», tal y como aseguró Arroyo. La candidata señaló que «a pesar de la novedad, los nombres de la lista cuentan con una sólida experiencia profesional y política», al tiempo que informó sobre la incorporación de Carmen Santillana como número cinco, sustituyendo a Sara González.

Una renovación de caras que «conecta con toda la provincia porque están representados tanto el medio rural como Burgos, Miranda de Ebro y Aranda de Duero» y lo están «desde una posición de estabilidad, alejándose del ruido de otras formaciones», apuntó la cabeza de lista.

Suárez afirmó que el PP presenta una candidatura «firme» y con un proyecto que se apoya en «hitos como el Parque Tecnológico y las obras del polígono de El Parralejo de Melgar de Fernamental, además del impulso sanitario con cinco nuevos centros de salud en la provincia y la apuesta por el nuevo Hospital de Aranda de Duero o el apoyo al desarrollo de los Grados de Medicina y Matemáticas en la Universidad de Burgos». A este tenor, el presidente popular aseveró que «sectores como la sanidad, la industria y la educación son los que marcan el presente y futuro de la provincia»

En el plano puramente político, Suárez no dudo en señalar la «pinza que forman PSOE y Vox, habiéndose unido más de cien veces durante este mandato para bloquear políticas populares». Sobre Vox, Suárez ha sido tajante al afirmar que «no solo de cabreados vive la política» y ha criticado «su desconocimiento de la realidad de Castilla y León». Frente a esto, el PP se presenta como «la única opción de gestión ante los que solo proponen protestas».

Aunque el objetivo electoral es claro, «ganar con contundencia para gobernar en solitario», el popular reconoció que «si bien las mayorías absolutas son complejas debido al crecimiento de otros partidos como Vox, el PP de Burgos se marca como obligación obtener los 5 procuradores y aspirar a más».

En este sentido, Suárez aseguró que la partida electoral volverá a jugarse en dos tableros, «el autonómico y el nacional». A nivel autonómico, «defendiendo el modelo de financiación que no premie a las comunidades separatistas» y a nivel nacional, «denunciando el abandono estatal de las infraestructuras de toda la Comunidad».