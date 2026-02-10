Álvaro Eguiluz encabezará la lista de Vía Burgalesa a las autonómicas

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La formación Vía Burgalesa (VB) ha presentado oficialmente este lunes la candidatura que concurrirá a las próximas elecciones autonómicas de Castilla y León, que se celebrarán el domingo 15 de marzo. Encabeza la lista de la coalición el actual alcalde de Belorado, Álvaro Eguiluz. El candidato es abogado, graduado en Derecho y ADE y máster en Bolsa y Mercados Financieros; y máster en Abogacía.

Le siguen en la lista electoral la alcaldesa de Valle de Manzanedo, Margarita Pérez como número dos. Pérez es agente tributario del Servicio de Recaudación de la Diputación de Burgos en Villarcayo y hasta hace un año, ganadera de bovino de vacuno extensivo.

El militante de Sentir Aranda Diego Fernández ocupa el tercer puesto. Es graduado en Ingeniería en Organización Industrial y máster en Desarrollo Económico Regional y Local y Gestión del territorio. La alcaldesa de Palacios de la Sierra, Raquel Munguía, es la número cuatro. Completan la lista Marco Antonio Manjón, con experiencia política como miembro de la Corporación de la Diputación Provincial y como concejal en el Ayuntamiento de Burgos; María Isabel Illera, Diego Rodríguez, Alicia González, Eduardo Munguía, Elena Abajo y Jacinto Delgado. Como suplentes figura Isabel López, Guillermo Fernández y Marina Vesga.

La coalición Vía Burgalesa está integrada por agrupaciones independientes, como el partido que le da nombre -Vía Burgalesa- Sentir Aranda, Vecinos por Belorado y Vecinos por Burgos. El candidato a ocupar un asiento en las Cortes de Castilla y León, Álvaro Eguiluz ha asegurado que la formación se presenta como «la verdadera alternativa de gestión» frente a los sillones y «la obediencia debida» de las grandes formaciones nacionales.

Ha recordado que este proyecto «está basado en objetivos, no en ideologías», a diferencia de los partidos tradicionales. Vía Burgalesa Municipalista apuesta por un «modelo de trabajo alejado de la confrontación ideológica». Y nace del «amor a la tierra, la cultura y la historia» burgalesa, priorizando soluciones prácticas para los vecinos por encima de las directrices de partido emitidas desde los centros de poder.

Una candidatura, ha destacado Eguiluz , con personas «con experiencia de gestión local y buena formación académica» que apuestan por la ciudadanía como referente y a quienes van orientadas las decisiones políticas.

Intereses locales

El punto fundamental de VBM es «defender los intereses de nuestra gente», que ha sido ignorada por representantes que solo piensan en sus cargos, ha apuntado. Uno de los pilares de la campaña de VBM para este 15 de marzo «es la solidaridad interregional». El partido se desmarca explícitamente de las corrientes nacionalistas, asegurando que su objetivo es fortalecer el proyecto común de España, pero garantizando que la voz de la provincia de Burgos se escuche con fuerza en las instituciones.

Eguiluz apela a la idea de «provincia trabajadora y solidaria» para buscar un cambio de rumbo en las Cortes de Castilla y León, bajo el lema que define su hoja de ruta: «De Burgos, por Burgos y para Burgos».