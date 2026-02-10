Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Grupo Ureta Tizona incorpora a Ricardo Rey ‘Richi’ como nuevo entrenador ayudante del primer equipo, compatibilizando esta función con su actual cargo como director de la cantera del club, puesto que seguirá desempeñando de manera simultánea.

Richi se incorporó al C.B. Tizona el pasado verano para liderar el proyecto de formación, aportando una amplia experiencia en el trabajo de cantera, tecnificación y gestión deportiva, además de su conocimiento del baloncesto profesional.

Su nombramiento como asistente refuerza el cuerpo técnico del primer equipo y estrecha aún más la conexión entre la cantera y la estructura profesional del club.

Con casi una década de trayectoria en distintas áreas del baloncesto formativo y competitivo, inició su andadura profesional en la Federación Madrileña de Baloncesto, donde desempeñó funciones de coordinación y tecnificación desde la temporada 2016/2017. Posteriormente, desarrolló su labor durante cinco campañas en el Club Baloncesto Tres Cantos (2018/2019- 2022/2023), compaginando su trabajo en el club con sus responsabilidades en la federación.

En la temporada 2023/2024 dio el salto a la Comunidad Valenciana, incorporándose al Nou Bàsquet Alcoy, donde fue entrenador de cantera y del equipo sénior de 1ª División Nacional.

Tras iniciar la temporada 2024/2025 también en tierras valencianas, en el mes de diciembre se incorporó al Monbus Obradoiro como entrenador asistente en Primera FEB, experiencia que ahora pone al servicio del C.B. Tizona. Desde el club se valora muy positivamente su incorporación al staff del primer equipo, convencidos de que su perfil contribuirá tanto al rendimiento deportivo inmediato de la primera plantilla como al crecimiento global de la cantera.