Los huertos de ocio de Fuentecillas se vacían por falta de instalaciones

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Los huertos de ocio de Fuentebermeja en el barrio de San Pedro de la Fuente y Fuentecillas no terminan de despegar. Se pusieron en marcha en 2023 y se adjudicaron entonces un total de 25 huertos de los 65 disponibles, a los que hay que sumar los que se gestionan desde la asociación de vecinos del barrio y las instalaciones de Huerteco. A día de hoy solo quedan 13 parcelas de las adjudicadas operativas porque están en "condiciones inhóspitas que hacen que los huertos estén infrautilizados; se están dejando morir los huertos de ocio de Fuentecillas", señaló la concejal del PSOE, Sonia Rodríguez. Y no se terminarán las obras pendientes porque el contrato ha vuelto a quedar desierta.

"En 2023 se puso en marcha, pero no en su totalidad, porque desde 2023 no se ha avanzado en las instalaciones que abrieron con un servicio básico, pero sin ninguna instalación o edificio que albergara la zona de vestuarios, las oficinas de trabajadores, la zona de baños y la zona de almacén", recordó la concejal del PSOE, Sonia Rodríguez. Recuerda que desde entonces "no solo no se ha hecho nada, sino que además en el presupuesto de 2026 no hay ninguna partida para estas instalaciones absolutamente imprescindibles para dinamizar los huertos de ocio", remarca.

De esta manera, desde el PSOE, proponen una fórmula para llevar a cabo la finalización de la adecuación de los huertos tras varios intentos de adjudicación de la obra que han quedado desiertos. "Se ha pedido que se avance a través de los programas de empleo que ya en su momento sirvieron para arreglar las instalaciones de los huertos e ir ejecutando la obra". Exigen que "se tome la decisión ya" puesto que los programas mixtos empiezan en marzo.

Las instalaciones de los Huertos de Ocio de Fuentebermeja, que se distribuyen en una parcela de 13.000 metros cuadrados, cuentan con 65 huertos, de los que se han abierto 25, un espacio de ocio diseñado por Huerteco, que gestiona la instalación, y apenas cuentan con más instalaciones. Un baño portátil alquilado por la asociación y dos contenedores de obra que hacen las veces de oficina, almacén y vestuario sin luz ni agua. La intervención pendiente consistiría en la edificación de un edificio o caseta que pudiera contener estos espacios de vestuarios, oficina para los trabajadores, zona de baño y zona de almacén.

Sin viviendas para situaciones urgentes

Por otro lado, Sonia Rodríguez señaló la situación de los últimos habitantes del poblado de El Encuentro, del que queda una familia formada por abuelos, padres y dos niños, y una persona mayor que vive sola. Hay solución habitacional para la familia con hijos, pero la oferta para las personas mayores no les convence. Para Rodríguez, el problema es que "el Ayuntamiento no tiene vivienda; han ido realojando a las familias en los inmuebles que quedaban disponibles del programa dual, del parque municipal de viviendas, y han ocupado todas las que tenían y la que existe para estas tres personas mayores no es accesible y no quieren ir", explicó la edil del PSOE.

Rodríguez recuerda que "en dos años, en 2024 y 2025, no han sido capaces de adquirir una sola vivienda destinada a los pobladores de El Encuentro y lo que se ha hecho es realojar en las que tenían disponibles, incluso aquellas destinadas para situaciones de emergencias; es decir, ya no queda ninguna vivienda y si hay una catástrofe, no habría dónde alojar a nadie", sostiene. Mientras no hay opciones para las personas que aún subsisten en El Encuentro, que "en 2026 siguen viviendo en unas condiciones indignas mientras no se ha gastado ni un solo euro en comprar viviendas para El Encuentro".