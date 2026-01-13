El Ayuntamiento de Burgos contratará a 58 parados a través de los programas mixtos de formación y empleo

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Un total de 58 personas podrán beneficiarse de los programas mixtos de formación y empleo que se pondrán en marcha a partir de la primavera, «una vez haya finalizado el proceso de selección». Así lo ha explicado la presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales, Mila del Campo, quien destacó que «ya son treinta los años que el Ayuntamiento de Burgos sigue apostando por esta iniciativa de la Junta de Castilla y León, que permite favorecer el acceso al empleo de personas en riesgo de vulnerabilidad social».

Con la aprobación del proyecto a finales de año por parte de la Administración autonómica, el Consistorio burgalés se asegura la continuidad de sus cuatro talleres. Lo hará con un presupuesto global de 1,222 millones de euros. La mayor parte de la cuantía procede de una subvención del ECyL de 1,045 millones, mientras que el Ayuntamiento de Burgos aporta 177.000 euros «para sufragar el coste de los materiales y la ejecución de las obras».

Así, el programa ‘Jardines y Bosques’ se estructurará en dos fases de seis meses, con ocho trabajadores en cada una, 16 en total. «Cuenta con un presupuesto de 273.731 euros, de los cuales el Ayuntamiento aporta 44.572 euros», señaló Del Campo.

La popular avanzó que los participantes realizarán labores en viveros, centros de jardinería y huertos urbanos. Además de la recuperación y ajardinamiento de espacios municipales, «recibirán formación técnica para colaborar en temas puntuales como la prevención de incendios, desbroce, repoblación y mejora de sistemas de riego».

En el programa ‘Revestimientos II’, los participantes recibirán formación en albaliñería. Dispondrá de 387.481 euros, de los cuales la aportación municipal es de 43.700 euros para emplear a 24 personas en dos turnos de seis meses.

«Este grupo se encargará de intervenciones en el patrimonio local, como la rehabilitación de los baños del Coliseum o dar continuidad al muro de mampostería en el vivero municipal y el arreglo de locales municipales en la calle Averroes». Asimismo, «realizarán labores de mantenimiento en el Espacio Joven y en aquellos centros cívicos que requieran mejoras», añadió la popular.

El programa ‘Puntadas cidianas’ tendrá una duración de nueve meses y contará con seis participantes. Con una inversión de 171.486 euros, de los cuales 42.585 euros de fondos municipales, se centrará «en la creación de trajes del folclore burgalés y el diseño de vestuario para eventos como el Salón Libro Infantil y Juvenil o la Semana Ciudadana, además del acondicionamiento de cortinajes para dependencias públicas».

Por último, el programa ‘Arte y color’, con un presupuesto de 390.125 euros, de los cuales 46.000 euros son aportados por el Consistorio- empleará a doce personas durante un año completo. Este equipo «combinará la formación, las labores de pintura industrial en interiores de inmuebles como los pisos sociales, la Parrala o el Teatro Clunia, con proyectos de muralismo decorativo destinados a embellecer la zona del río, La Ventilla y diversos contenedores urbanos».

Las características

Esta iniciativa autonómica desarrollada con ayuntamiento está dirigida a desempleados inscritos, incluyendo parados de larga duración, y combina contratos de formación teórico-práctica. Los participantes perciben el Salario Mínimos Interprofesional y un certificado de profesionalidad al finalizar.