Burgos 2031 se sube a 19 autobuses municipales para reforzar la visibilidad de la candidatura

Publicado por Natalia Escribano Burgos

19 autobuses de la flota municipal acaban de incorporar en su exterior la imagen de Burgos 2031, "en un momento clave de la candidatura", en palabras de la alcaldesa, Cristina Ayala, que ha presentado la campaña de promoción, acompañada por concejales de todos los grupos municipales.

El próximo 9 de marzo será el día que se haga la presentación en Madrid del trabajo que se viene realizando desde ProBurgos para defender la apuesta de la ciudad por convertirse en Capital Europea de la Cultura y el 13 de marzo se conocerán las finalistas, de entre las 8 ciudades que tienen esta misma aspiración. Por tanto, durante este mes que queda hasta ese momento, los burgaleses conocerán la composición del logo de 'Renacimiento' que se ha incorporado a los autobuses. "Es algo muy visual", afirmó, para explicar a continuación que en el diseño incorporado a los vehículos se juega con los cuatro ejes que conforman el logo de la candidatura, hasta el punto de que se compone incluso la palabra "Burgos" a partir de esos elementos gráficos.

La regidora destacó que uno de los ejes fundamentales de la candidatura es la transversalidad y la participación pública, por lo que consideró que "no hay mejor forma de hacerlo que a través de los autobuses municipales", que recorren la ciudad durante muchas horas al día y permiten dar visibilidad al logotipo.

Ayala recordó que la imagen de Burgos 2031 ya está presente desde hace meses en el edificio del Fórum Evolución, así como en diferentes soportes publicitarios y campañas municipales, y subrayó que la incorporación a los autobuses supone un paso más en la difusión de la marca en un soporte "tan visual" para los ciudadanos, ya que los vehículos recorren la ciudad "de este a oeste y de norte a sur". Los 19 autobuses que incorporan la campaña son la mitad articulados y la mitad sencillos.

Los concejales del área como Andrea Ballesteros, presidenta de ProBurgos, el vicealcalde, Juan Manuel Manso, así como los socialistas Félix Cantabrana y Julián Vesga, e Ignacio Peña, por Vox, han estado presentes en esta presentación.

Ayala no ha querido dar más detalles sobre cómo se está preparando la defensa de la candidatura, a pesar de haber sido preguntada por este particular, ya que dijo que se hará una rueda de prensa específica en las próximas semanas para explicar estos pormenores.

Sí que señaló, a este respecto, que Burgos va a poner "toda la carne en el asador" para hacer una buena presentación. "Lo que hemos querido siempre es que sea una candidatura coral de ciudad y eso significa que estarán representadas todas las sensibilidades políticas y a todos los niveles", sostuvo.