Trabajos sobre la Sección Femenina y la motivación de representantes políticas locales reciben los premios María Teresa León de la UBU

La Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos se suma hoy a la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia con una jornada reivindicativa y de reconocimiento en la que también se han entregado los Premios María Teresa León, que este año cumplen su quinta edición y que se llevan a cabo con la financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, a través de la Junta de Castilla y León, para reconocer los mejores trabajos de investigación desarrollados en la UBU en materia de Igualdad de Género o que la incluyan como categoría de análisis.

Sandra García Santamaría, profesora de la UBU e investigadora en el grupo POLCOM, ha sido premiada por su tesis “Becoming visible. Women’s political motivations in local politics. Evidences from the case of Castile and León” en la que trata de descubrir las motivaciones de las mujeres para desarrollar una carrera política en el ámbito local y analizar si estaban influidas de alguna manera por los roles de género. Explica que, especialmente en el estudio cualitativo “sí hubo alusión a estas barreras de entrada y sobre todo obstáculos que ellas se encontraron una vez que ya estaban desarrollando su carrera política”, a lo que se suma el hecho de que en todos los casos estudiados menos uno las mujeres decidieron sumarse a la carrera política tras una invitación, o bien del partido, o del alcalde saliente o del propio pueblo, “pero digamos que no surge de ellas dar ese primer paso, sino que se mantienen un poco en la retaguardia hasta que alguien las lanza y hasta que su labor de cuidados, tanto hacia sus hijos como hacia sus mayores no ha terminado”, aclara la investigadora. García Santamaría reconoce también que fue muy interesante comprobar cómo “efectivamente las mujeres, para decidir desarrollar una carrera política, tienen en cuenta una serie de circunstancias que quizás ellos no tienen y eso no sólo hace que sea más difícil que se presenten, sino que es más difícil que se mantengan en el tiempo”.

Por su parte, Isabel Castrillo Ojeda, graduada en Historia y Patrimonio y parte del Personal Técnico, de Gestión y de Administración de la UBU, ha sido reconocida por su TFG “La Sección Femenina de la provincia de Burgos (1934-1959)”, un trabajo con un enfoque muy original ya que, como relata su autora, su interés estaba “más centrado en las fuentes primarias, en encontrar archivos físicos, material que no se hubiera visto antes, y no recabar información que ya estuviera publicada”. En ese análisis pudo comprobar la represión ejercida en ese momento y la manipulación sobre la figura de la mujer, señala junto a su tutor, Juan José Martín García.

Sandra García Santamaría recibe su reconocimiento.Noelia Alonso / Universidad de Burgos

En la jornada de entrega de este premios, la directora de Unidad de Igualdad de Oportunidades, Ana María Lara Palma, ha recordado “a todas aquellas mujeres que, con su talento y perseverancia, han transformado la historia del conocimiento, así como a las niñas que hoy sueñan con descubrir, investigar”, sin olvidar que estos encuentros invitan también “a garantizar que ninguna vocación científica se vea limitada por estereotipos, desigualdad o falta de oportunidades”. Para ello, desde la Unidad de Igualdad de Oportunidades de la UBU, tal y como ha manifestado su directora, se continuará apostando firmemente por la sensibilización y por el trabajo con los centros, el estudiantado y el Tercer Sector, a los que este año se suma, como novedad, “un refuerzo en proyectos de colaboración en investigación, para promover que se siga investigando en temas de igualdad tanto con instituciones locales y nacionales como a nivel internacional”.

Isabel Castrillo Ojeda recibe su premio.Noelia Alonso / Universidad de Burgos

Y es que, señala Lara Palma, “El liderazgo femenino en la ciencia es, ante todo, una forma de inspiración colectiva, y la ciencia necesita liderazgos diversos que sumen distintas voces y perspectivas para responder a los desafíos globales de nuestro tiempo”. Lara Palma ha avanzado también algunas de las próximas actividades que se ven a llevar a cabo desde la Unidad, como una jornada sobre la profesionalización de la mujer el próximo 9 de marzo, la presentación del calendario que se elabora con STECyL o diversas formaciones en colaboración con el IFIE, entre otras.

La brecha persiste

El vicerrector de Relaciones Institucionales, Cultura y Proyección Social de la Universidad de Burgos, Delfín Ortega Sánchez, ha afirmado que la celebración de este tipo de actos no sólo es simbólica, ya que “la evidencia internacional muestra que la brecha persiste y persiste a escala global”, como lo muestra el hecho de que las mujeres aún representan sólo una tercera parte del personal investigador, y su presencia en el ámbito STEM sigue siendo mucho menor que su peso en el conjunto del mercado laboral. Ortega ha subrayado además “que estas desigualdades no aparecen únicamente al final de la trayectoria, sino que se gestan con frecuencia desde edades tempranas”, y que, en el ámbito europeo, pese a los avances conseguidos, “continúan existiendo cuellos de botella en el tránsito hacia la consolidación profesional y especialmente hacia los espacios de decisión y de liderazgo en investigación e innovación”. Por ello, el vicerrector ha asegurado que continúa siendo necesario “el compromiso institucional de la UBU por promover entornos formativos y científicos libres de cualquier tipo de sesgo y por reforzar referentes, sostener vocaciones y asegurar que el talento encuentre condiciones reales de reconocimiento y desarrollo”.