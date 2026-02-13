Un trabajador de mantenimiento de carreteras, atropellado en la N-122

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un trabajador de mantenimiento de carreteras resultaba herido tras ser víctima de un atropello en el kilómetro 283 de la N-122, sentido Valladolid. La sala de operaciones de Emergencias recibía el aviso a las 7.25 horas y desplazaba a los efectivos oportunos al punto indicado, enclavado en el término municipal de Fuentecén.

Hasta el lugar de los hechos se trasladan efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y una ambulancia de Sacyl para atender sobre el terreno a un varón de 42 años. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero.

El incidente apuntala la reciente denuncia del colectivo profesional de conservación y mantenimiento de carreteras de los elevados riesgos que asumen en el puesto de trabajo. Se trata, de hecho, del empleo más mortal, dada la acumulación de incidentes de gravedad en el conjunto del país.

Dada la circunstancia y la desigualdad salarial que existe entre sectores, incluso dentro de la misma provincia, ya que cada área se adjudica a empresas distintas, los 38 empleados del sector BU-6, que entre otras vías comprende la A-62, permanecen en huelga indefinida desde el pasado 9 de febrero, dada la negativa de Sacyr a negociar las mejoras exigidas por la plantilla.