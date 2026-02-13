Podemos Burgos presenta su candidatura a las elecciones del 15M

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Podemos Burgos concurrirá a las próximas elecciones con Alianza Verde. Javier Antón y Aldara López, cabezas de lista de la formación morada en Burgos, han presentado las líneas fundamentales del programa electoral que les acompañará en esta cita electoral. Destaca la propuesta de crear un parque de vivienda pública, titularidad de la Junta, de alquiler asequible, que supondría un total de 4.000 viviendas en la provincia de Burgos.

El líder del círculo de Podemos Burgos, Javier Antón, también ha hablado de la necesidad de luchar contra la corrupción que, lamentablemente, se ha convertido en una seña de identidad de nuestra comunidad tras casi 40 años de gobiernos de derechas que han creado un sistema clientelar. “Casos como la Trama Eólica, Perla Negra o el Hospital Universitario de Burgos, lo atestiguan”, asegura.

En este sentido, Podemos apuesta por recuperar la gestión pública de los servicios públicos, también en sanidad, para garantizar que “los niveles de servicio sean los mejores y evitar el desvío de fondos públicos a manos privadas a través de la colaboración público- privada".

En materia de educación, Javier Antón ha defendido la necesidad de un nuevo instituto de educación secundaria en Miranda de Ebro, así como de un centro de educación especial y la implantación de la Universidad en Aranda de Duero.

Aldara López, que ocupa el segundo lugar de la lista morada, ha destacado que la provincia de Burgos y toda la Comunidad necesita una "Ley Territorial de Transporte", que garantice los ejes estratégicos para nuestra región y que garantice la reapertura del tren directo Madrid-Aranda-Lerma-Burgos-Briviesca-Miranda.

Con el fin de garantizar el acceso a una cesta de la compra asequible, Podemos también propone la creación de una red de supermercados públicos que, además, garantice precios justos a ganaderos, agricultores y empresas agroalimentarias de proximidad. Con respecto al ámbito rural, Aldara lópez ha enfatizado la necesidad de prestar servicios públicos de calidad en todo el territorio para “facilitar el arraigo de población, así como evitar la proliferación de los macroproyectos de energías renovables, pero no sostenibles, que sacrifican nuestro territorio, hipotecando la salud de quienes habitamos en él”.

La lista estará encabezada por Javier Antón Barroso y Aldara López Pascual en un equipo que se completa con Rodrigo Braceras López, María Ángeles Pizarro de la Fuente, Lucas Hernández Gil, María Ángeles Castrillo Martínez, Carlos Díez Javiz, María Lourdes Rodríguez Ibáñez, Andrés Gonzalo Serrano, Cristina Ferreras Pineda y Mirko Dimitrijevic Pozo.