Mañueco se compromete a ampliar Prado Marina: “Si Aranda necesita más suelo industrial, lo tendrá”

Publicado por Loreto Velázquez Aranda

Tras reunirse con los empresarios de Aranda y la Ribera, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anuncia su compromiso con la ampliación del polígono Prado Marina. “Si Aranda necesita más suelo industrial, lo tendrá”, afirma.

Lo cierto es que hace falta. El tercer núcleo industrial de Castilla y León se ha quedado sin grandes parcelas que ofrecer, un hándicap que limita la llegada de nuevas empresas. A la hora de poner en marcha este futuro polígono Prado Marina II, con precios “competitivos” y condiciones “atractivas”, el presidente regional aboga por el Plan Regional de Ámbito Territorial (PRAT), un instrumento de ordenación territorial y urbanística que utiliza la Comunidad Autónoma para planificar y regular el desarrollo de grandes actuaciones de interés supramunicipal. “Estudiaremos la mejor opción para facilitar la implantación de nuevos proyectos”, añade.

Minutos después de su encuentro con los empresarios de Asemar, Fernández Mañueco incluyó en el orden de prioridades el puerto seco, un proyecto municipal que contará con el apoyo de la Junta de Castilla y León. “Seguiremos apostando por Aranda para que se desarrolle como enclave logístico”, señala, consciente de que estos avances permitirán la creación de “muchos puestos de trabajo”. “Queremos que vengan más empresas y que las que están puedan crecer, seguir innovando y hacerlo en Aranda y en Burgos”.

Mañueco recuerda la importancia del ramal de Prado Marina, que habilitó la Junta de Castilla y León en el año 2016 y que ha sido clave en el desarrollo industrial de la capital ribereña. “Hemos colaborado con gestiones para la materialización del proyecto del puerto seco y estaremos pendientes de las gestiones del Ayuntamiento, que es el que tiene que sacarlo adelante. La Junta dará los pasos necesarios para su inclusión en la estrategia y la red logística de CyL”.

Mañueco no descarta, incluso, impulsar directamente el proyecto. “Se tendrá que valorar después de las elecciones”.

Llamamiento al ministro Puente

El líder del PP en Castilla y León reitera el llamamiento al ministro Puente para que concluya dos infraestructuras que son “fundamentales” para Aranda y también para las provincias de Burgos, Soria, Valladolid y Zamora: el tren directo Madrid-Aranda, cerrado desde marzo de 2011, y la “eterna” autovía A-11. “Es importantísimo que se desarrollen”, urge.

Frente a la 'desidia' del Gobierno central, Mañueco destaca el buen ritmo de las obras del futuro hospital de Aranda de Duero, la mayor inversión, en estos momentos, de la Junta de Castilla y León en infraestructuras sanitarias de la comunidad. 130 millones de euros que posibilitarán “un hospital moderno, eficiente y de última generación para mejorar la atención de las 55.000 personas de toda la zona de salud”. “Estará operativo en 2027”, calcula, al recordar que el nuevo centro contará con helipuerto, un robot quirúrgico, resonancia magnética y las tecnologías más avanzadas.

El presidente destaca, además, el proyecto del nuevo centro de salud de Roa, que triplicará la superficie actual y estará operativo en el año 2028. Antes, este verano, la Junta pondrá en alquiler social las 38 nuevas viviendas que está construyendo entre el asilo y el centro Tomás Pascual en Aranda de Duero. “Vamos a construir más, en compra y en alquiler”, adelanta, con la mirada puesta también en la culminación del proyecto de rehabilitación y regeneración urbana del barrio de Santa Catalina. “Frente a los que buscan la polarización y el enfrentamiento, nosotros apostamos por cumplir y por resultados”.

Mañueco aseguró, en otro orden de cosas, que la Junta está trabajando para resolver las preocupantes carencias del edificio —propiedad de la Junta— conocido como Orfeón Arandino. “Sé que los servicios territoriales están trabajando para mejorar las infraestructuras de las propias viviendas”.

En cuanto a la posibilidad de que Aranda cuente con estudios universitarios y un grado de Enfermería, el presidente lo deja en manos de la Universidad de Burgos. “Somos respetuosos”, termina.