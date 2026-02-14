Imaginación al poder para entrar en calor

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Del chorimorci a la hora del vermú en el casco histórico al inevitable caos a media tarde en el paseo Sierra de Atapuerca. Esto del Carnaval es lo que tiene. Y se lleva bien aunque este sábado hiciese un frío que pela, con el clásico viento cortante de Burgos haciendo de las suyas a lo largo de toda la jornada.

No llovió, así que ni tan mal. El desfile de Carnaval salió prácticamente en hora. Más de 30 agrupaciones congregadas en la casilla de salida, buscándose los unos a los otros, con diferentes músicas sonando a todo trapo. Alegría y baile para entrar en calor, Mitos y Leyendas como leitmotiv y los imprescindibles Don Carnal y Doña Cuaresma (por obra y gracia de Ronco y Dracomediama Teatro) como punta de lanza ya se dejaban notar de buenas a primeras.

Otra cosa no, pero imaginación a raudales. Cupidos persiguiendo corazones, dinosaurios, bufones, elfos, medusas, seres del inframundo... Solo con esto, Tolkien tendría material de sobra para otra obra maestra por tomos. Pero había más, mucho más. Incluso objetos, a priori inanimados como fregonas y libros, que cobraron vida porque la ocasión lo merecía.

Mucha gente ya se lo sabe. Los más avispados cogieron sitio con tiempo para no perder detalle de la salida. Mientras los participantes se situaban en sus puestos, saludando aquí y allá sin perder de vista el móvil para hacerse fotos, gran parte de los asistentes al desfile esperaba impaciente -por el frío, sobre todo- a que la comitiva diese sus primeros pasos. Como siempre sucede, tanto en esta como en cualquier otra cabalgata, apenas quedaban hueco en las primeras filas. Y así hasta el final de la calle Santander, donde ya era más fácil colarse para disfrutar del espectáculo sin problema.

No podía faltar la Sardina, obra de Cristino Díez, abriendo camino escoltada por la Policía Local y Protección Civil. También aportó el artista burgalés otra creación a gran escala: un dragón debidamente custodiado por sus guardianes de la peña Real y Antigua de Gamonal.

Los colegios, con sus Ampas llevando la batuta, tampoco quisieron perderse la fiesta. Padres, madres y chavales; puro trabajo en equipo para celebrar el Carnaval en buena compañía. Y bailando, de principio a fin, para no quedarse congelados. Igual que el resto, aunque siempre da la sensación de que unos disfraces abrigan bastante más que otros.

Llegó la comitiva, integrada por más de 2.500 personas, a la plaza del Rey San Fernando con cierto alivio. Más que nada, por el dichoso viento que, en función de la calle, atizaba de muy mala manera. Mientras tanto, Sound de Secà cabalgaba olas musicales, a caballo entre el funky el hip hop, en el paseo Marceliano Santamaría con su show Âcid.

Hubiese estado bien un chorimorci, como el que ya hubo tras el pregón u horas antes. Habrá que esperar a este domingo, a partir de las 13:30 horas, mientras la Peña Recreativa Castellana se congrega a los pies de la Catedral, ante cientos de fieles oyentes, para entonar sus clásicas y mordaces chirigotas. Con salero, como siempre, y a buen seguro con la imaginación que caracteriza a Burgos cuando celebra el Carnaval. Con frío, sí, pero con ganas aunque sean pocos quienes se disfrazan.