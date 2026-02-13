Carnaval en Burgos: al mal tiempo, música y baile

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Se temía mucho más a la lluvia que al frío. A fin de cuentas, basta con salir bien abrigado a la calle mientras se luce disfraz. Raro sería -preocupante más bien- que hiciese calor en Burgos durante el Carnaval. Por eso, precisamente, la gente que se congregó este viernes en la Plaza Mayor miraba al cielo, con cierto alivio, después de que un aguacero amenazase con suspender toda la programación.

No corrió la misma suerte la peña Blusas del Metal, promotora del concierto de Vieja Escuela en la plaza Nueva de Gamonal. Su espectacular carroza inspirada en el antiguo Egipto, ganadora del tercer premio tras el desfile de las fiestas de San Pedro el año pasado, era el escenario elegido para ofrecer un amplio recital de himnos rockeros. Desgraciadamente, la lluvia obligó a guardar la infraestructura y suspender el bolo a última hora.

Tampoco salió BurgosSalSon a menear el esqueleto con la ruta itinerante que, en principio, debía partir desde el Arco de Santa María. En cambio, la agrupación de danzas Nuestra Señora de las Nieves sí pudo realizar un recorrido por el caso histórico que culminó en la Plaza Mayor poco antes de que el pregonero, disfrazado de Michael Jackson en Thriller, saliese al escenario junto a su banda para tocar un par de temas.

De Fetén Fetén en 2024 a Nacho Pistacho. El Ayuntamiento volvió a recurrir a la música local como gancho. Podría decirse que casi llueve sobre mojado, aunque esta vez los instrumentos no sonaron en el balcón de la Casa Consistorial. Sí debajo, sobre la tarima, con un segundo round de canciones que arrancó con Thriller -se veía venir- en compañía del Dj PetiteMørt y bailarinas de la compañía Hélade. Para rematar la faena, en clave electrónica intentando que el respetable se animase a bailar, otra vez el hit zombie por antonomasia.

Quizá fuese por la climatología, o vaya usted a saber, pero el caso es que los disfraces brillaban por su ausencia. Siendo generosos, el 5% del público acudió al pregón del Carnaval como manda la tradición. La mayoría niños, por descontado, y algún que otro adulto con antifaces o complementos del estilo.

Muchos ya se retiraban sin ser conscientes de que se avecinaba el plato fuerte de la jornada. Tras su exitosa actuación en 2023 con una singular manada de lobos de Wall Street, la compañía castellonense La Fam Teatre regresó a Burgos demostrando, con creces, que su contratación para este tipo de saraos siempre es un acierto.

Diminuts irrumpió de manera sorpresiva, sin llamar demasiado la atención pero haciéndose notar, generando un pasillo en la Plaza Mayor perfectamente controlado en todo momento por voluntarios de Protección Civil. Personajes con herramientas de grandes dimensiones, un enorme triciclo y un colosal vehículo de apoyo con música funk a todo trapo fueron capaces de convertir, como por arte de magia, en liliputienses a todas aquellas personas que se cruzaban en su camino.

Desde el minuto uno, La Fam consiguió meterse a el público familiar en el bolsillo con una propuesta sumamente llamativa que combina teatro, música, baile, malabares y grandes dosis de factor sorpresa. Una pena, las cosas como son, que las bajas temperaturas impidiesen caldear del todo el ambiente.

Con tanto ajetreo, el cuerpo pedía algo de comer. La mejor opción, cómo no, era moverse hasta la Llana de Afuera para menear el bigote con unos chorimorcis. Y así, entre pincho y pincho, muchos burgaleses dieron la bienvenida a un Carnaval que, de entrada, se presenta pasado por agua.