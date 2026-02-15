Así ha sido la Fiesta de la Matanza de los Cucos en fotos

Dos integrantes de la Sociedad Gastronómica de Los Cucos queman el cerdo antes de ser eviscerado, tal y como se hacía antaño.Oscar Corcuera

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Desde hace 41 años, en un domingo de febrero, la plaza de la Flora recupera olores y sabores de la tradición. La Sociedad Gastronómica Los Cucos mantiene la costumbre de los pueblos de unirse en la plaza y vivir en familia la matanza del cerdo. «Es algo que algunos recordamos de niños, pero que ya apenas se hace, y aquí hacemos todo el proceso a excepción de matar el animal», señaló el presidente de la Sociedad Gastronómica Los Cucos, Lorenzo Gutiérrez.

Un año más, gran parte de los 60 socios de la entidad se afanaron para que la lumbre para el cerdo y el caldo mondongo con la morcilla estuviera listo para la hora en punto. También para espantar un poco el frío que arrullaba en un domingo de Carnaval que no restó curiosos en torno a la matanza. «Es una tradición centenaria que se va perdiendo poco a poco y con acciones como esta tratamos de que no se olvide», insiste.

De esta manera, cuentan uno de los socios, Bernardo, que aprendió de joven el arte de quemar y eviscerar el animal del que, como dice el refrán, se aprovechan hasta los andares. «Antaño el cerdo era la carne que había; con la matanza se hacían chorizos, morcilla; comía carne toda la familia, es una tradición centenaria», reivindican desde la entidad.

El ejemplar tardó en llegar. 150 kilos de cerdo que bien valieron la espera. Un momento que amenizaron las bailarinas del grupo de danzas de María Ángeles Sáiz que, con un grupo de dulzaineros, terminaron de dar ambiente de tradición al evento. Entre los asistentes responsables del Ayuntamiento, concejales de diferentes colores políticos y representantes de Aspanias. «Nosotros aquí tratamos el animal al estilo tradicional y se diseccionan las partes, pero la comida se destina a una organización benéfica», explica Gutiérrez. Este año la entidad beneficiada por Los Cucos ha sido Aspanias. Entre los asistentes, también la autoridad sanitaria que analiza el animal, como en toda matanza, para decretar su estado óptimo para el consumo.

De forma paralela, una parte de los integrantes de la sociedad gastronómica se encarga de la cocción de la morcilla. Es el reparto de pinchos que todos esperan. Este año unos 160 kilos de morcilla se cuecen a fuego lento en la plaza para su posterior reparto por parte de María Ángeles Sáiz y su grupo, que no faltan a una cita con Los Cucos y con mantener viva la tradición.

Habrá que esperar para el festival de verano, sobre el esquileo de la oveja, para añadir a la morcilla el queso. En el festival de verano se complica la obtención de la oveja, pero también, de los esquiladores. Son pocos los que sobreviven a los nuevos tiempos donde la ganadería se está perdiendo. No pasa lo mismo con el cerdo. «Como tenemos a Bernardo, un socio que sabe cómo hacerlo, y el animal tenemos donde encontrarlo, pues no tenemos la misma dificultad», señala.

50 aniversario

Esta reproducción 41 del ritual de la matanza es uno de los eventos de cara al público que mantiene viva una sociedad gastronómica que cumple este año los 50. «Es una sociedad puramente gastronómica y nos juntamos en estas organizaciones, pero luego también en San Lesmes, como patrón de la ciudad, el aniversario, y nos mantenemos con la entrada de nuevos socios y jóvenes», explica.

De esta manera, en esta jornada de la matanza entraron seis nuevos integrantes; el año pasado, dos veinteañeros... En total son 62 amantes de la gastronomía de toda la vida y abiertos a probar cosas nuevas. «Esto es una sociedad gastronómica, tiramos por los platos tradicionales, se está preparando ahora una olla podrida... Pero es cierto que los jóvenes ya vienen con la cocina más de vanguardia», reconoce. Y los paladares bien entrenados no hacen ascos aunque la tradición sea la prioridad.