La familia de Sergio Delgado ve «ridícula» la sentencia: «Sigue siendo una vergüenza»

Carla Delgado, junto a su familia, dirigiéndose a una de las sesiones del juicio por la muerte de su hermano.

Contaban con ello desde que el jurado popular emitió su veredicto. Aun así, la familia de Sergio Delgado considera «ridícula» la sentencia que condena a cuatro años de prisión a José Luis Novoa por un delito de homicidio imprudente tras agredir al joven vallisoletano en Burgos el 24 de febrero de 2024.

«Sigue siendo una vergüenza», asegura a este periódico Carla Delgado, hermana del fallecido, horas después de conocer el fallo dictado por el juez Roger Redondo, de la Audiencia Provincial de Burgos. Su impresión, en estos momentos, es que «nada de lo que hemos pasado merece la pena para algo así».

Pendiente aún de revisar a fondo el contenido de la sentencia, Carla se enfrenta al «doble dolor» de haber perdido a su hermano, hace ya casi dos años, y «leer lo que no te esperas del asesinato». Si algo tiene claro es que Sergio fue víctima de una «agresión gratuita». Partiendo de esta base, le cuesta entender que no se aplicase el «agravante de alevosía» habida cuenta de que «Sergio no se esperaba para nada el ataque y se sabe que (Novoa) hacía muay thai».

En resumidas cuentas, Carla opina que la sentencia es «contradictoria en todos los sentidos». Además, su abogado le ha hecho saber que el acusado, en libertad provisional desde el pasado jueves, seguirá en la calle «hasta que no haya sentencia firme».

Con sus padres (Francisco y Chus) «en shock» y «sin entender nada», la hermana de Sergio insiste en que «todas las opciones siguen abiertas». Como ya anunció la familia en su momento, la acusación recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL). No en vano, su objetivo primordial es tratar de revocar al magistrado Redondo y pedir la repetición del juicio.

«Hasta que no acabemos la pelea va a seguir libre» enfatiza Carla convencida de que, tarde o temprano, Novoa «va a volver» a la cárcel. Mientras tanto, se compromete a «luchar por la justicia que no ha tenido mi hermano» porque le parece «irreal» que su muerte fuese calificada de homicidio y no de asesinato.