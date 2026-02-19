Ayala encargará el proyecto para diseñar la nueva plaza de Capiscol este año

Cuando este espacio sea público, una de las actuaciones será retirar la valla para que la plaza quede más integrada en el barrio.TOMÁS ALONSO

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos ha aceptado formalmente la cesión gratuita de la parcela junto a la iglesia de Capiscol para la futura construcción de una plaza pública, un proyecto largamente reclamado por los vecinos del barrio y que deberá ejecutarse en un plazo máximo de cuatro años.

Este ha sido uno de los asuntos más relevantes tratados en la reunión semanal del equipo de Cristina Ayala, del que ha dado cuenta la portavoz del PP, Andrea Ballesteros, que detalló que el acuerdo con el Arzobispado de Burgos incluye varias condiciones: las obras deberán comenzar antes de dos años y estar concluidas antes de cuatro desde la firma de la escritura. Para cumplir con estos tiempos, el PP se plantea encargar la redacción del proyecto este 2026, ya que, según indica la concejala, existiría partida en el presupuesto de 2026, para hacer el encargo a una empresa.

Además, en el acuerdo con el Arzobispado, una parte del espacio queda reservada para una posible ampliación de dependencias parroquiales. Se especifa también que si en el futuro cambiara la calificación urbanística y el suelo adquiriera aprovechamiento lucrativo, la parcela revertiría a la Iglesia.

Entre los asuntos aprobados por urgencia figura la ampliación en tres meses del plazo de ejecución de las obras de reconstrucción del puente del Castillo. El plazo inicial de 12 meses vencía el 4 de marzo, pero las empresas adjudicatarias solicitaron una prórroga justificada. La nueva fecha de finalización se fija ahora en el 4 de junio de 2026.