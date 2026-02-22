Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La evolución de la criminalidad en la provincia de Burgos durante el primer trimestre de 2025, con los últimos datos oficiales publicados esta semana, refleja un crecimiento desigual según el territorio y la tipología delictiva. Para empezar, entre enero y marzo se registraron en el conjunto provincial 4.316 infracciones penales, frente a las 3.832 del mismo periodo del año precedente, lo que supone un incremento del 12,6% y, sin embargo, esa subida no responde a un aumento uniforme en todas las ciudades ni en todas las categorías, ya que se concentra de forma especial en la cibercriminalidad y presenta diferencias claras entre Burgos capital, Aranda y Miranda de Ebro.

El principal motor del aumento en el conjunto de la provincia es el delito digital. En los tres primeros meses del año se contabilizaron 1.488 infracciones vinculadas a la cibercriminalidad, un 21,3% más que en el mismo periodo de 2024. Dentro de ese bloque, las estafas informáticas pasaron en la provincia de 1.096 a 1.332 casos, con un incremento del 21,5%. Estas cifras sitúan al fraude online como uno de los pilares del crimen actual, hasta el punto de que representa casi un tercio de todas las infracciones penales registradas por el Ministerio del Interior en su balance trimestral de criminalidad.

La comparación con Burgos capital permite ajustar esa lectura. En la ciudad, las estafas informáticas crecen un 15,3%, un ritmo relevante pero inferior al que marca el conjunto provincial. La diferencia no implica que la capital quede al margen del problema, sino que el promedio de la provincia —que integra a Burgos ciudad, Aranda de Duero, Miranda de Ebro y el resto de municipios— se eleva por encima del crecimiento observado en la capital.

En paralelo, la criminalidad convencional en la provincia aumenta un 8,6%, hasta 2.828 hechos. Aunque el avance es más moderado que en el ámbito digital, aparecen repuntes significativos en determinadas tipologías. Los delitos de lesiones y riñas tumultuarias en el conjunto provincial pasan de 64 a 70 casos, un 9,4% más, y los robos con violencia e intimidación crecen de 36 a 42, lo que supone un 16,7%. El tráfico de drogas en la provincia pasa de 18 a 24 infracciones, un incremento del 33,3% que debe leerse junto al volumen absoluto, ya que seis actuaciones adicionales bastan para disparar el porcentaje.

Pese a estos aumentos, el hurto continúa siendo el delito más frecuente en la provincia, con 899 casos en el trimestre, aunque desciende un 2,4% respecto al año anterior. También los robos con fuerza en domicilios y establecimientos en el conjunto provincial se reducen un 6,9%, lo que introduce un elemento de contención en la delincuencia patrimonial tradicional.

El análisis por municipios dibuja escenarios distintos. Burgos capital registra 2.597 infracciones penales en el primer trimestre, un 4,2% más que en el mismo periodo de 2024. En la ciudad, la criminalidad convencional desciende un 1,8%, de modo que el alza total se explica casi exclusivamente por el ámbito digital. Los hurtos en Burgos capital bajan un 5,6%, hasta 541 casos, y los robos con violencia se reducen un 12%. En cambio, las estafas informáticas en la capital crecen un 15,3%.

Aranda de Duero es el municipio que presenta el mayor incremento porcentual. En el primer trimestre se registran 567 infracciones penales, un 20,4% más que en el año precedente. La criminalidad convencional en Aranda aumenta un 17,9% y los hurtos, con 122 casos, siguen siendo la categoría más numerosa. Las estafas informáticas en la localidad crecen un 27,1%, por encima del incremento observado en Burgos capital. En materia de delitos contra la libertad sexual, Aranda pasa de 3 a 4 casos en el total de la categoría. El aumento del 33,3% responde a una denuncia más que el año anterior, por lo que el porcentaje debe valorarse junto al número real de hechos.

Miranda de Ebro contabiliza 917 infracciones penales en el trimestre, con un incremento del 16,8% respecto al primer trimestre de 2024. En este municipio, los hurtos aumentan un 15%, hasta 199 casos, y los robos con violencia e intimidación crecen un 22,2%. También las lesiones y riñas tumultuarias en Miranda suben un 16,7%. A diferencia de lo que ocurre en Burgos capital, donde descienden varias tipologías presenciales, en Miranda la criminalidad convencional tiene un peso más determinante.

El tráfico de drogas aporta otra diferencia territorial. De los 24 casos registrados en la provincia, 16 corresponden a Burgos capital, donde las infracciones pasan de 13 a 16, un 23,1% más. En Miranda se mantienen 3 casos, la misma cifra que en el periodo precedente, y en Aranda se contabilizan 2. El crecimiento provincial del 33,3% no se concentra sólo en las tres principales ciudades, lo que apunta a actuaciones desarrolladas también en otros municipios de la provincia o en operaciones que no se circunscriben a un único núcleo urbano.

En los delitos contra la libertad sexual, la provincia de Burgos registra 27 casos frente a los 26 del primer trimestre de 2024, lo que supone un incremento del 3,8%. Dentro de esa cifra provincial, las agresiones sexuales con penetración pasan de 6 a 7 casos, un 16,7% más. En Burgos capital, los delitos sexuales descienden de 16 a 15, mientras que las agresiones con penetración se mantienen en 4. Aranda de Duero registra 4 delitos sexuales en total y 1 agresión con penetración, frente a 3 y ninguna respectivamente el año anterior. Miranda de Ebro mantiene 2 delitos sexuales y 1 agresión con penetración, sin variación interanual.