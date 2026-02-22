Policía Local alerta del repunte de arrestos por violencia de género en lo que va de año

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Los agentes de Policía Local de Burgos han detectado en este comienzo de año 2026 un repunte de detenciones relacionadas con violencia de género y también por malos tratos en el ámbito familiar.

Y es que en apenas cinco días, del jueves 12 de febrero hasta el lunes 16, fueron ocho los arrestados: 4 hombres y 4 mujeres, como presuntos autores de un delito englobado dentro de los malos tratos en el hogar. Seis de los detenidos lo fueron por agresiones mutuas entre hombres y mujeres que comparten o habían compartido una relación sentimental, de ahí las cuatro detenidas.

Estas intervenciones preocupan, especialmente, a la Unidad de Gestión de la Diversidad y VioGén, cuyos agentes tienen encomendadas, entre otras funciones, todo lo que tiene que ver con los conflictos familiares, porque están palpando que el 2026 comienza con más delitos de este tipo que en años anteriores.

Por concretar, en lo que va de inicio de año, apenas 50 días, son 19 los detenidos, de los cuales 7 fueron por maltrato en la familia y 12 por violencia de género. Estas cifras, en la media anual, implican un incremento si se comparan con datos de años anteriores. De continuar a este ritmo, se superarían las 130 intervenciones de este tipo al concluir el año, cuando el pasado 2025 llegaron a 103.

Desde Policía Local, ofrecen como detalle algunas cifras de las últimas memorias anuales que ponen en contexto estos datos que se han registrado entre enero y lo que va de febrero. Así, por ejemplo, el año 2022 acabó con un total de 73 detenciones realizadas en este capítulo, mientras que en 2023 se registraron 26 por malos tratos y otras 59 por violencia de género; si se suman ambas, da un total de 82.

Más recientemente, en el 2024, se realizaron 31 detenciones por malos tratos en el ámbito familiar y 44 por violencia de género, que dan un total de 75 detenciones. Por último, en la última memoria de actividad de Policía Local de Burgos, presentada a finales del pasado enero, se expuso que fueron 37 los arrestos por el capítulo de malos tratos y 66 por violencia de género, que dan una cifra final de 103 detenciones, solo las practicadas por los agentes locales.

Las intervenciones del Cuerpo de Policía Local en este ámbito de la seguridad ciudadana se han incrementado en un 41%, si se comparan las cuatro últimas anualidades. La preocupación pasa por el hecho de que siga aumentando ese porcentaje durante 2026, a la vista de los datos de inicio de año.

La Unidad de Diversidad, que trabaja hombro con hombro con el resto de unidades del cuerpo para concienciar a la sociedad sobre este tipo de conductas delictivas, cuenta en estos momentos con un total de 6 efectivos, tres hombres y tres mujeres. Entre sus misiones tiene la atención de unas 186 de las mujeres incluidas en el programa VioGén. La Policía Local tiene encomendado el seguimiento de casos de riesgo bajo o no apreciado, de acuerdo con el convenio firmado entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Interior para la protección de mujeres dentro del sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género (Sistema VioGén).

Su labor destaca porque están pendientes las 24 horas del día del teléfono, porque en cualquier momento se puede activar alguna alarma por parte de las víctimas y durante 2025 realizaron 4.337 intervenciones totales vinculadas a VioGén. Esta cifra supone un aumento en 186 actuaciones, un 4,5%, con respecto al ejercicio de 2024, cuando se contabilizaron 4.151, la mayoría de ellas relacionadas con el seguimiento y la protección de las víctimas.

El intendente jefe, Félix Ángel García, destacaba en relación a esta unidad que su implicación es extraordinaria porque va más allá del horario laboral. «Incluso cuando se van al extranjero de vacaciones, se llevan el teléfono y les tiene que habilitar el Ayuntamiento que puedan recibir llamadas desde España, por si alguna mujer de las que tienen asignada les reclama ayuda». En ese caso, la atención presencial ya se haría desde Burgos, pero ese primer contacto con el agente de referencia es importante para cualquier víctima.

Las actuaciones realizadas dentro de VioGén, las más de 4.330, se distribuyen de la siguiente manera. Las llamadas telefónicas atendidas fueron 2.008, las valoraciones de evolución del riesgo realizadas 1.010, las entrevistas personales con víctimas y autores llegaron a 987, mientras que las labores de acompañamiento y otros trámites alcanzaron las 137.

Se han comentado en estas líneas las cifras de arrestos por violencia de género y de violencia en el ámbito familiar, que durante 2025 sumaron 103. Sin embargo, al margen de las actuaciones que conllevaron este resultado, los agentes de la Unidad de Diversidad intervinieron en 144 conflictos familiares.

En una de las últimas, estos pasados días, acudieron a la Avenida de Cantabria donde se dio un aviso de una fuerte discusión. Los implicados resultaron ser una madre y su hijo, que derivó presuntamente en una agresión mutua. Ambos fueron detenidos como presuntos autores de un delito de malos tratos en el ámbito familiar.

Al margen de este tipo de conflictos, la Unidad de Diversidad vigila y anima a denunciar los delitos de odio contra inmigrantes o hacia el colectivo LGTBI, detecta casos de absentismo escolar y realiza intervenciones muy en colaboración con los Servicios Sociales. Durante 2025 acudieron a 108 actuaciones con personas en situación de riesgo, 64 que les fueron requeridas por servicios sociales y entidades de la ciudad, 54 con menores en situación de riesgo o desamparo y 49 con personas sin hogar. A todas ellas se une la tramitación para eliminar de paredes de la ciudad 14 grafitis que incitaban al odio contra algún colectivo.