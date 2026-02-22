Así ha sido la fiesta de la cecina de San Pedro de la Fuente y Fuentecillas

Instante del reparto de la cecina.Oscar Corcuera

Domingo y un sol radiante brillando en el cielo. No se podía pedir más. La climatología acompañó y el barrio de San Pedro de la Fuente y Fuentecillas volvió a vestirse de gala para conmemorar la Cátedra de San Pedro de Antioquía con el tradicional reparto de la cecina.

Una cita que cada año sigue atrayendo a vecinos tanto de los barrios como de toda la ciudad y que de nuevo firmó un éxito rotundo de participación. La cita centenaria ha renovado este año organización y es que un grupo de mozos y mozas del barrio ha cogido el testigo de la Asociación de Vecinos del barrio para mantener viva la fiesta invernal.

«Estamos muy contentas de que haya relevo generacional. Ahora es momento de descansar y de disfrutar de la cecina desde el otro lado». Así lo aseguraba una de las nueve vecinas del barrio que durante décadas se han dedicado en cuerpo y alma al cocinado de la cecina y que ayer recibían la Cátedra de San Pedro. «Ha sido muy emocionante recibir este reconocimiento después de tantos años», aseveraron.

Durante décadas las responsables de que esta tradición siga en pie ha sido este grupo de mujeres del barrio que cada año se encargan de elaborar el rico plato con una receta tradicional que da la cecina un sabor único y ellas son quienes un año más se han encargado del cocinado en el Portón de Extremadura, que ha sido cedido para la ocasión.

«Hemos estado muy cómodas pero esperamos que el año que viene ya contemos con local cedido por el Ayuntamiento para la ocasión», apuntan al tiempo que avanzan el compromiso de la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, de ceder el actual CEAS. «Nos ha prometido un espacio en el edificio una vez que esté en marcha el nuevo centro cívico de Fuentecillas. Ahí tendrían todo lo que se necesita para el cocinado».

La Cátedra de San Pedro se celebra desde el siglo IV y en febrero desde el siglo XIII. La cecina empezó siendo de burro hace siglos, pero después se pasó a la vaca. El reparto se centra en la cecina cocida, un plato que además durante estos días es la tapa estrella en los bares de la zona.

Mucho antes de que arrancara el reparto de cecina y vino, ya eran decenas los burgaleses que hacían cola para degustar el manjar. «Somos del barrio y cada año no fallamos a esta tradición tan nuestra», apunta María, acompañada de su marido. «Podemos faltar a otros actos, pero al reparto de la cecina de nuestro barrio nunca», asevera.

Para elaborar hacen falta «varios días para que la cecina adquiera ese gusto tan apetecible». La receta, tan sencilla como tradicional, requiere primero que la carne pase toda una noche a remojo. Después se cuece con garbanzos, carne de gallina, espinacas, acelgas, puerros, zanahorias y huesos. No acaba ahí el trabajo, aún queda limpiar las piezas de carne ya cocidas y trocearlas ya en la carpa.

«Está riquísima», apunta Manuel saliendo de la carpa plato en mano. «Comer la cecina en nuestro barrio es un recuerdo que tengo desde niño y que me encanta y una tradición que estoy contento de poder inculcar a mis nietos», apunta.

MISA SOLEMNE





Pero antes de la celebración popular tocaba la Misa solemne en la iglesia parroquial del barrio. Al acto acudieron autoridades municipales, tanto del equipo de Gobierno como de la oposición, así como de otras administraciones. El grupo de danzas S.C.R. fue el encargado de la recepción de autoridades.

Tras la celebración religiosa, la comitiva recorrió a pie los escasos metros que separan la parroquia de la carpa, donde aguardaban 80 kilos de cecina. Mientras, las danzas tradicionales ponían la banda sonora en la calle Enrique III y animaban la espera. Por la tarde, una chocolatada organizada por el bar El Romeral puso el broche de oro a las tradicionales fiestas.