El Portón de Extremadura cede sus cocinas para la Fiesta de la Cecina

El Barrio de San Pedro de la Fuente y Fuentecillas se prepara para volver a reunir a los vecinos de Burgos en torno al manjar que identifica sus fiestas de San Pedro de Antioquía. Una tradición centenaria que renueva este año la organización. Un grupo de mozos y mozas del barrio ha cogido el testigo de la Asociación de Vecinos del barrio para mantener viva la tradición de la Fiesta de la Cecina.

Entre todos "han sabido mantener de una forma activa una identidad de barrio fuerte y participativa y es que estas fiestas de los barrios son las actividades que contribuyen a crear identidad de ciudad", señaló el concejal de Participación Ciudadana, José Antonio López. Andrea Guadis, que hizo de portavoz de los mozos del barrio, apunta que este año "nos hemos recorrido el barrio preguntando en bares y tiendas que quieran apoyar y que figuran en el cartel de fiestas, y el tema de la cecina, lo que hacemos es llamar a la gente, entregar la cecina a mano y ponernos de acuerdo en hacerlo bien".

Organizadores de las fiestas posan con el concejal de Participación Ciudadana, José Antonio López.

De esta manera, tras lonjas vacías sin electricidad ni calefacción y el jardín de la casa parroquial cedida por el párroco de San Pedro de la Fuente, el grupo de cocineras y cocineros que mantienen intacta la receta de preparación de la cecina de San Pedro tendrá una cocina habilitada para tener agua caliente, calefacción y fuegos. La cecina "se va a hacer en el Portón de Extremadura, han dejado a las mujeres hacerlo ahí", explicó Andrea. Se trata de una cesión temporal de un particular del que se felicitaba el concejal. "El Portón de Extremadura reúne todas y cada una de las condiciones requeridas desde hace largo tiempo por parte de las mujeres del barrio para elaborar las cecina, pero, en principio, es un local para este año y no es el definitivo", remarcó López.

Desde la concejalía de Participación Ciudadana aseguran que poco se puede hacer ante una petición que se extiende a varios años y que en alguna ocasión, como el año pasado, casi rompen una tradición centenaria que está declarada Bien de Interés Cultural. "De donde no hay no se puede sacar; el Ayuntamiento de Burgos no tiene en titularidad ningún local en la zona del barrio de San Pedro de la Fuente que permita elaborar el producto en las condiciones que se viene exigiendo, de tal forma y manera que, si ese local existiera, las autoridades habrían cedido voluntariamente".

Los 'otros' vecinos del barrio abren sus puertas

El barrio de San Pedro de la Fuente y Fuentecillas es conocido por la cecina, la Cátedra de San Pedro de Antioquía pero también por ser el barrio de muchas asociaciones del tercer sector que operan en la ciudad. Apace, Aspanias, Proyecto Hombre, Autismo Burgos, Aransbur... son algunas de las entidades sociales que prestan servicios en edificios dispersos por el barrio.

De esta manera y con la excusa de las fiestas, se busca unir a los vecinos y las entidades. Se celebrarán jornadas de puertas abiertas en Fundación Aspanias y Aransbur. Y se organizará un vermut solidario en el Portón de Extremadura el sábado 21 de febrero a partir de las 13 horas, amenizado por el DJ Javi Serrano y DiscoRober. Lo recaudado en ese vermut solidario irá a parar a la asociación Prosame.

El día grande caerá en festivo, así que se prevé gran afluencia de gente de toda la ciudad. El reparto de la cecina vuelve a ser el 22 de febrero, domingo, en el que está implicado todo el barrio. De las fiestas del año anterior, la Asociación de Vecinos de San Pedro de la Fuente y Fuentecillas, ya se ha abonado el 70% del presupuesto de las fiestas y queda pendiente el 30%.