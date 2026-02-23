Cuenta atrás para la Noche Blanca de 2026: descubre qué fecha reservar en la agenda

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Burgos abre el plazo para la presentación de propuestas culturales destinadas a dar forma a la programación de la Noche Blanca de Burgos 2026, que se celebrará el próximo 23 de mayo. Este evento, ya consolidado como una de las principales citas culturales de la ciudad, según precisan las propias bases aprobadas ayer mismo en la Gerencia Municipal de Cultura, alcanza su décimo séptima edición «con el objetivo de transformar la capital burgalesa en un gran escenario artístico abierto a toda la ciudadanía».

Durante la tarde y la noche de la jornada en cuestión, entre las 19 horas y las 3 de la madrugada, las calles, plazas, parques, teatros, bibliotecas y otros espacios emblemáticos bullirán de la mano de propuestas creativas en múltiples disciplinas, como artes visuales, música, artes escénicas, diseño, arquitectura o literatura.

Las propuestas podrán desarrollarse en distintos puntos de la ciudad, como la Plaza Mayor, el Paseo del Espolón, el Castillo o diversas instalaciones culturales municipales, así como en otros espacios que cuenten con autorización. Además, el Ayuntamiento podrá ofrecer apoyo técnico y una dotación económica de hasta 15.000 euros para los proyectos seleccionados.

El plazo de presentación permanecerá abierto hasta el 23 de marzo de 2026. Las personas interesadas deberán formalizar su solicitud a través de la plataforma habilitada, incluyendo una descripción detallada del proyecto, necesidades técnicas y presupuesto.

Requisitos y cita de "gran formato"

Como cada año, la convocatoria está dirigida a artistas, colectivos, asociaciones, entidades y organizaciones interesadas en desarrollar proyectos originales y de acceso gratuito. Podrán participar tanto personas físicas mayores de edad como personas jurídicas, con una o varias propuestas. Se valorará especialmente la calidad artística, la originalidad, la integración en el entorno urbano, la participación ciudadana y la viabilidad técnica y económica de los proyectos.

A la programación que se configure a partir de las ideas recibidas en el plazo indicado se sumará un espectáculo principal de gran formato, todavía por cerrar, al que se destinarán 60.000 euros.