Las escuelas infantiles municipales de Burgos ofertan 408 plazas para el próximo curso 26/27

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

La Gerencia de Servicios Sociales ha dado luz verde a las bases de las escuelas infantiles municipales para el próximo curso 2026 / 2027. En total, las cuatro escuelas ofertarán 408 plazas distribuidas de forma equitativa entre los cuatro centros de la ciudad, tal y como avanzó la presidenta del área, Mila del Campo.

Cada escuela infantil dispondrá de 102 plazas, organizadas por niveles de edad para cubrir las necesidades de conciliación de las familias burgalesas. De esta manera, el nivel 1, de cero a un año, contará con dos aulas de 8 plazas cada una; el nivel 2, de uno a dos años, dispondrá de dos aulas de 13 plazas; y el nivel 3, de dos a tres años, tendrá tres aulas con capacidad para 20 alumnos cada una.

El calendario escolar para el nuevo ciclo «está comprendido entre el 3 de septiembre y el 31 de agosto» y «siguiendo la normativa autonómica, se garantiza la gratuidad de la enseñanza de cero a tres años dentro del horario establecido por la Junta de Castilla y León», recordó la concejal popular, quien aclaró que, «no obstante, para los servicios complementarios o periodos fuera de dicha jornada, el Ayuntamiento mantiene bonificaciones basadas en el número de miembros de la unidad familiar, el nivel de renta y otras circunstancias específicas de protección social».

Con el fin de que los padres «conozcan de primera mano las instalaciones y el proyecto educativo», se han programado jornadas de puertas abiertas los días 11 y 12 de marzo a partir de las 17.30 horas. «Para asistir a estas visitas o solicitar información adicional, los interesados deberán inscribirse previamente enviando un mensaje a los correos electrónicos oficiales de cada una de las escuelas infantiles», explicó la concejal.

Conciliamos 2026

Por otra parte, el consejo de la Gerencia daba luz verde a las bases del programa Conciliamos 2026. «Este programa refuerza su compromiso con las familias mediante la apertura de tres centros educativos de la ciudad para garantizar la atención del alumnado durante los periodos vacacionales de Carnaval, Semana Santa, Verano y Navidad».

Esta iniciativa actúa «como un pilar complementario a la oferta de los centros cívicos, ampliando la cobertura pública en la ciudad», añadió la popular. En concreto, serán los CEIP Isabel de Basilea, Antonio Machado y Fuentecillas los espacios encargados de acoger a los niños y niñas burgaleses que lo necesiten en los periodos vacacionales. «Fuentecillas e Isabel de Basilea centrará su actividad en la época estival, mientras que el CEIP Antonio Machado se centrará en cubrir la demanda el resto de periodos no lectivos del calendario escolar», especificó la presidenta de la Gerencia.

Espacio Emprende

El consejo también aprobaba el nuevo reglamento del Espacio Emprende, antiguo Vivero de Empresas y cuya gestión se está negociando con Fundación Lesmes. «Hasta el momento era la Asociación de Jóvenes Empresarios la que se encargaba del espacio, pero hace unos meses nos comunicaron que no podían hacerse cargo de todo los objetivos recogidos en ele convenio de colaboración», explicó la concejal del PP.