El Servicio de Urgencia Social incrementa su actividad en Burgos un 19,3% en 2025

El Servicio de Urgencias Sociales (SUS) se ha consolidado como una herramienta clave en la red de protección ciudadana. Este dispositivo actúa como «un refuerzo especializado que entra en funcionamiento fuera del horario ordinario de los trabajadores sociales del Ayuntamiento, cubriendo tardes, noches y fines de semana» y dar respuesta a «situaciones de crisis provocadas por causas imprevisibles o por el agravamiento repentino de vulnerabilidades previas con el objetivo de evitar que dichas situaciones se cronifiquen».

Así lo explica la presidente de la Gerencia de Servicios Sociales, Mila del Campo, que ha dado cuenta de la memoria del servicio de 2025. A lo largo del año pasado, el servicio realizó un total de 148 intervenciones, prestando asistencia a 204 personas. Estas cifras suponen un notable incremento del 19,3% respecto a los datos registrados en 2024, lo que refleja «una creciente demanda de este recurso de emergencia».

En cuanto al perfil de los usuarios, se mantiene una paridad absoluta entre hombres y mujeres, con 104 y 100 usuarios atendidos respectivamente, siendo «las familias y la población migrante los colectivos que requieren atención con mayor frecuencia», señaló la responsable del área.

La falta de alojamiento se mantiene como la principal problemática detectada por los profesionales. «No obstante, al igual que sucedió el año anterior, se ha observado un repunte significativo en las intervenciones derivadas de conflictos familiares», afirmó la concejal popular.

La operatividad del servicio se basa en una «coordinación absoluta y plena» con los cuerpos de seguridad y con emergencias, así como con el ámbito sociosanitario, incluyendo urgencias hospitalarias y recursos específicos de la ciudad como la Unidad de Mínima Exigencia (UME) o el albergue municipal».

Para garantizar esta cobertura permanente, el servicio «cuenta con un equipo de cuatro trabajadores sociales que rotan en turnos de guardia semanal», explicó la presidenta de la Gerencia, quien apuntó que la calidad del servicios «no solo reside en su disponibilidad, sino en la alta calidad profesional de sus integrantes, quienes gestionan situaciones de alta complejidad».

El contrato del servicio se ha renovado con la Fundación Lesmes por dos año con opción a dos más de prórroga y un coste de 187.200 euros sin IVA.